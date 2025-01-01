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Свидание в Тишине + мастер-класс
Билеты от 4500₽
Киноафиша Свидание в Тишине + мастер-класс

Свидание в Тишине + мастер-класс

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Свидание в тишине: уникальная интерактивная программа в Москве

Московский музей «В Тишине» запускает уникальную интерактивную программу, которая позволит вам провести незабываемое свидание вдвоем. В рамках этого события вы получите возможность пройти пять залов музея под руководством индивидуального гида. Здесь вы научитесь общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами.

Мастер-классы для двоих

Кроме того, вы можете выбрать один из увлекательных мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы. Вот что вас ждет:

  • Угадай аромат: в этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет.
  • Шоколадные конфеты: каждый из вас научится делать шоколадные конфеты своими руками, которые вы сможете забрать с собой в подарочных коробочках.

Важно!

Обратите внимание, что необходимо заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли учесть ваши предпочтения.

Не упустите шанс провести время в уникальной атмосфере и научиться чему-то новому вместе!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
18:00 от 4500 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Futurione
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16 августа в 11:20 Арт-пространство Futurione
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Путь на Восток. Искусство ХХ века.
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Искусство ХХ века.
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