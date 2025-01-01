Московский музей «В Тишине» запускает уникальную интерактивную программу, которая позволит вам провести незабываемое свидание вдвоем. В рамках этого события вы получите возможность пройти пять залов музея под руководством индивидуального гида. Здесь вы научитесь общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами.
Кроме того, вы можете выбрать один из увлекательных мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы. Вот что вас ждет:
Обратите внимание, что необходимо заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли учесть ваши предпочтения.
Не упустите шанс провести время в уникальной атмосфере и научиться чему-то новому вместе!