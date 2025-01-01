Свидание в тишине: уникальная интерактивная программа в Москве

Московский музей «В Тишине» запускает уникальную интерактивную программу, которая позволит вам провести незабываемое свидание вдвоем. В рамках этого события вы получите возможность пройти пять залов музея под руководством индивидуального гида. Здесь вы научитесь общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами.

Мастер-классы для двоих

Кроме того, вы можете выбрать один из увлекательных мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы. Вот что вас ждет:

Угадай аромат: в этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет.

в этом мастер-классе вы сможете угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать свой собственный арома-амулет. Шоколадные конфеты: каждый из вас научится делать шоколадные конфеты своими руками, которые вы сможете забрать с собой в подарочных коробочках.

Важно!

Обратите внимание, что необходимо заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли учесть ваши предпочтения.

Не упустите шанс провести время в уникальной атмосфере и научиться чему-то новому вместе!