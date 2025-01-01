Приглашаем вас на «Свидание в Тишине» — уникальную интерактивную программу, где вы сможете провести время только вдвоем с индивидуальным гидом. Эта программа включает в себя увлекательное путешествие по пяти залам, где вы научитесь общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами.
Кроме того, у вас есть возможность выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы:
Не забудьте заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли подготовить всё необходимое для вашего незабываемого опыта.
«Свидание в Тишине» — это не только возможность провести время с любимым человеком, но и погрузиться в мир новых ощущений и эмоций. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!