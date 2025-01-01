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Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
Киноафиша Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)

Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интерактивная Программа с гидом в пространстве музея «В Тишине»

Приглашаем вас на «Свидание в Тишине» — уникальную интерактивную программу, где вы сможете провести время только вдвоем с индивидуальным гидом. Эта программа включает в себя увлекательное путешествие по пяти залам, где вы научитесь общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами.

Мастер-классы на выбор

Кроме того, у вас есть возможность выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы:

  • Угадай аромат: вам предстоит угадать 14 источников запаха в арома-лото и создать собственный арома-амулет.
  • Шоколадные конфеты: вы сможете сделать своими руками шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочных коробочках.

Важно!

Не забудьте заранее сообщить о выбранном мастер-классе, чтобы мы могли подготовить всё необходимое для вашего незабываемого опыта.

«Свидание в Тишине» — это не только возможность провести время с любимым человеком, но и погрузиться в мир новых ощущений и эмоций. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 5000 ₽ 15:00 от 5000 ₽ 18:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

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29 сентября в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1490 ₽
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31 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
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