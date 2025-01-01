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Свидание в Тишине + Два мастер-класса
Киноафиша Свидание в Тишине + Два мастер-класса

Свидание в Тишине + Два мастер-класса

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Романтичная экскурсия «В Тишине» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное событие — интерактивную экскурсию «В Тишине». Это не просто прогулка, а настоящая возможность открыть новые горизонты общения. В пяти интерактивных зонах вы сможете узнать друг друга совершенно по-новому, погрузившись в атмосферу романтики и уюта.

Мы гарантируем, что посторонние посетители не помешают вашему общению. Каждая деталь создана для того, чтобы вы могли насладиться моментом и создать особые воспоминания.

Мастер-класс «Угадай аромат»

В рамках экскурсии вас ждет удивительный мастер-класс «Угадай аромат». Вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. В игре арома-лото вам предстоит угадать 14 источников запахов. В завершение мастер-класса вы создадите собственный арома-амулет из специальной обожженной глины с ароматом, который вам понравится.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Не упустите возможность посетить сладкий мастер-класс «Шоколадные конфеты». Здесь вы познакомитесь с увлекательной историей шоколада и научитесь готовить собственные конфеты. Все сладости вы сможете забрать с собой в красивой подарочной упаковке, чтобы порадовать себя и близких.

Подарите себе и своему партнеру незабываемые мгновения на экскурсии и мастер-классах, где каждый шаг наполнен романтикой и сладкими впечатлениями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Экскурсия
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
24 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс
16+
Мастер-класс
Свидание в Тишине + мастер-класс
4 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 4500 ₽
Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия
Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
2 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 4000 ₽
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