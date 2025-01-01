Романтичная экскурсия «В Тишине» в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное событие — интерактивную экскурсию «В Тишине». Это не просто прогулка, а настоящая возможность открыть новые горизонты общения. В пяти интерактивных зонах вы сможете узнать друг друга совершенно по-новому, погрузившись в атмосферу романтики и уюта.

Мы гарантируем, что посторонние посетители не помешают вашему общению. Каждая деталь создана для того, чтобы вы могли насладиться моментом и создать особые воспоминания.

Мастер-класс «Угадай аромат»

В рамках экскурсии вас ждет удивительный мастер-класс «Угадай аромат». Вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. В игре арома-лото вам предстоит угадать 14 источников запахов. В завершение мастер-класса вы создадите собственный арома-амулет из специальной обожженной глины с ароматом, который вам понравится.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Не упустите возможность посетить сладкий мастер-класс «Шоколадные конфеты». Здесь вы познакомитесь с увлекательной историей шоколада и научитесь готовить собственные конфеты. Все сладости вы сможете забрать с собой в красивой подарочной упаковке, чтобы порадовать себя и близких.

Подарите себе и своему партнеру незабываемые мгновения на экскурсии и мастер-классах, где каждый шаг наполнен романтикой и сладкими впечатлениями!