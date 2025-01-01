Романтическая экскурсия «В Тишине»

Приглашаем вас на интерактивную экскурсию «В Тишине», где слова не понадобятся, а атмосферу создадут ваши чувства. Это уникальное событие предлагает 5 интерактивных зон, которые помогут вам узнать друг друга по-новому, погрузившись в мир безмолвного общения.

Мы гарантируем, что вас не побеспокоят посторонние посетители — наша задача создать для вас уютную и романтичную атмосферу.

Мастер-классы для истинных ценителей

«Угадай аромат»

В рамках экскурсии пройдет мастер-класс «Угадай аромат». Здесь вы сможете узнать, как характер влияет на обоняние. Участвуйте в арома-лото, угадывая 14 источников запаха. В завершение вы получите арома-амулет из специально обожженной глины с вашим любимым ароматом — отличный способ сохранить воспоминания о вечере.

«Шоколадные конфеты»

Для сладкоежек мы подготовили мастер-класс «Шоколадные конфеты». Узнайте увлекательную историю шоколада и создайте свои собственные конфеты, которые вы сможете забрать с собой в подарочной упаковке. Этот мастер-класс станет не только вкусным, но и познавательным опытом.

Не упустите возможность насладиться романтикой и творчеством в компании близкого человека! Билеты доступны по ссылке на нашем сайте.