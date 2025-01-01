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Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса
Билеты от 5500₽
Киноафиша Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса

Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса

16+
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Романтическая экскурсия «В Тишине»

Приглашаем вас на интерактивную экскурсию «В Тишине», где слова не понадобятся, а атмосферу создадут ваши чувства. Это уникальное событие предлагает 5 интерактивных зон, которые помогут вам узнать друг друга по-новому, погрузившись в мир безмолвного общения.

Мы гарантируем, что вас не побеспокоят посторонние посетители — наша задача создать для вас уютную и романтичную атмосферу.

Мастер-классы для истинных ценителей

«Угадай аромат»

В рамках экскурсии пройдет мастер-класс «Угадай аромат». Здесь вы сможете узнать, как характер влияет на обоняние. Участвуйте в арома-лото, угадывая 14 источников запаха. В завершение вы получите арома-амулет из специально обожженной глины с вашим любимым ароматом — отличный способ сохранить воспоминания о вечере.

«Шоколадные конфеты»

Для сладкоежек мы подготовили мастер-класс «Шоколадные конфеты». Узнайте увлекательную историю шоколада и создайте свои собственные конфеты, которые вы сможете забрать с собой в подарочной упаковке. Этот мастер-класс станет не только вкусным, но и познавательным опытом.

Не упустите возможность насладиться романтикой и творчеством в компании близкого человека! Билеты доступны по ссылке на нашем сайте.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

VR Gallery 2.0
16+
Интерактивный Живопись Инсталляция
VR Gallery 2.0
18 августа в 21:00 Центр «Марс»
от 1000 ₽
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
13 августа в 16:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
11 августа в 16:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
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