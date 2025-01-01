Романтичная экскурсия по музею и мастер-классы

Приглашаем вас на уникальное событие — интерактивную экскурсию «В Тишине». Это романтичное свидание не требует слов и каких-либо лишних деталей. Здесь вы сможете открыть для себя новые способы общения в уютной атмосфере, вдали от посторонних глаз.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Экскурсия включает 5 интерактивных зон, каждая из которых поможет вам узнать друг друга совершенно по-новому. Мы создадим идеальные условия для романтического общения и погружения в атмосферу уединения.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Участвуя в увлекательной игре «арома-лото», вы сможете угадать 14 различных источников запаха. В завершении вас ждет приятный сюрприз — арома-амулет из обожженной глины с вашим любимым ароматом.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Любите сладкое? Тогда наш мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет — именно то, что вам нужно! Вы узнаете увлекательную историю шоколада и создадите собственные уникальные конфеты, которые сможете забрать с собой в стильной подарочной упаковке.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании близкого человека, открывая новые грани общения и наслаждаясь сладкими удовольствиями!