Приглашаем вас на уникальное событие — интерактивную экскурсию «В Тишине». Это романтичное свидание не требует слов и каких-либо лишних деталей. Здесь вы сможете открыть для себя новые способы общения в уютной атмосфере, вдали от посторонних глаз.
Экскурсия включает 5 интерактивных зон, каждая из которых поможет вам узнать друг друга совершенно по-новому. Мы создадим идеальные условия для романтического общения и погружения в атмосферу уединения.
На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Участвуя в увлекательной игре «арома-лото», вы сможете угадать 14 различных источников запаха. В завершении вас ждет приятный сюрприз — арома-амулет из обожженной глины с вашим любимым ароматом.
Любите сладкое? Тогда наш мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет — именно то, что вам нужно! Вы узнаете увлекательную историю шоколада и создадите собственные уникальные конфеты, которые сможете забрать с собой в стильной подарочной упаковке.
Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании близкого человека, открывая новые грани общения и наслаждаясь сладкими удовольствиями!