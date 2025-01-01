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Свидание в Тишине + Два мастер-класса
Киноафиша Свидание в Тишине + Два мастер-класса

Свидание в Тишине + Два мастер-класса

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Романтичная экскурсия по музею и мастер-классы

Приглашаем вас на уникальное событие — интерактивную экскурсию «В Тишине». Это романтичное свидание не требует слов и каких-либо лишних деталей. Здесь вы сможете открыть для себя новые способы общения в уютной атмосфере, вдали от посторонних глаз.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Экскурсия включает 5 интерактивных зон, каждая из которых поможет вам узнать друг друга совершенно по-новому. Мы создадим идеальные условия для романтического общения и погружения в атмосферу уединения.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Участвуя в увлекательной игре «арома-лото», вы сможете угадать 14 различных источников запаха. В завершении вас ждет приятный сюрприз — арома-амулет из обожженной глины с вашим любимым ароматом.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Любите сладкое? Тогда наш мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет — именно то, что вам нужно! Вы узнаете увлекательную историю шоколада и создадите собственные уникальные конфеты, которые сможете забрать с собой в стильной подарочной упаковке.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании близкого человека, открывая новые грани общения и наслаждаясь сладкими удовольствиями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
14:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по VR-живописи
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Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
31 августа в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
29 июля в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
Билет на 2 мастер-класса
0+
Мастер-класс
Билет на 2 мастер-класса
28 июля в 13:00 Vokzal 1853
от 1500 ₽
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