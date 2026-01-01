Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание в Тишине + Арома мастер-класс
Киноафиша Свидание в Тишине + Арома мастер-класс

Свидание в Тишине + Арома мастер-класс

16+
Возраст 16+

О выставке

Интерактивная программа для пар в музее «В Тишине»

Музей «В Тишине» в Нижнем Новгороде приглашает пары на уникальную интерактивную программу. Участники смогут открыть для себя новые способы коммуникации, пройдя через пять залов, в которых они научатся говорить руками и слушать глазами.

Одним из ярких элементов мероприятия станет мастер-класс «Угадай аромат». На этом занятии гости определят 14 различных запахов в арома-лотто и создадут собственный арома-амулет. Это будет интересный и познавательный опыт для всех, кто ищет необычные способы общения и новые впечатления.

Обратите внимание: мастер-класс проводится в составе сборной группы, что делает его отличным способом познакомиться с новыми людьми.

Купить билет на выставка Свидание в Тишине + Арома мастер-класс

Помощь с билетами
В других городах
Март
2 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
3 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
4 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
5 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
6 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
7 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
8 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
9 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
10 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
11 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
19 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
20 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
21 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
23 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
24 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
25 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
26 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
27 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
28 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
30 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
31 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине + Два мастер-класса
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание в Тишине + Два мастер-класса
23 марта в 14:00 Музей «В Тишине»
от 5500 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
9 марта в 19:00 Планетарий
от 300 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Экскурсия
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
12 марта в 13:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше