Интерактивная программа для пар в музее «В Тишине»

Музей «В Тишине» в Нижнем Новгороде приглашает пары на уникальную интерактивную программу. Участники смогут открыть для себя новые способы коммуникации, пройдя через пять залов, в которых они научатся говорить руками и слушать глазами.

Одним из ярких элементов мероприятия станет мастер-класс «Угадай аромат». На этом занятии гости определят 14 различных запахов в арома-лотто и создадут собственный арома-амулет. Это будет интересный и познавательный опыт для всех, кто ищет необычные способы общения и новые впечатления.

Обратите внимание: мастер-класс проводится в составе сборной группы, что делает его отличным способом познакомиться с новыми людьми.