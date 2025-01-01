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Свидание в предместье
Билеты от 600₽
Киноафиша Свидание в предместье

Спектакль Свидание в предместье

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Свидание в предместье» — Музыкальная комедия о любви и разочаровании

«Свидание в предместье» — это первое название известной пьесы Александра Вампилова «Старший сын». В этой лирической музыкальной комедии-притче зрители станут свидетелями цепи свиданий, которые могут быть как неудачными и разочаровывающими, так и счастливыми и наполненными любовью.

Сюжет и стиль спектакля

Спектакль предлагает разнообразные встречи: случайные, коварные, трогательные, а также полные дружбы и огня. Все эти моменты переплетаются в стилистике бразильского сериала, что добавляет спектаклю яркости и эмоций.

Музыка и исполнители

В «Свидании в предместье» зрителей ожидает множество музыкальных номеров. Герои спектакля будут иронично и всерьез исполнять песни, написанные специально для постановки Юлием Черсановичем Кимом, а также композиции Ольги Поповой и Татьяны Горчаковой. Музыкальное сопровождение станет неотъемлемой частью рассказа о любовных чаяниях и печалях героев.

Счастливый финал

Но, как и полагается в хорошей комедии, всё закончится хорошо. Любимые встретятся, родные души объединятся, и зрители смогут насладиться общей радостью, как это принято в театральных традициях.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия, где каждая встреча — это шаг к счастью!

Режиссер
Татьяна Архипцова
В ролях
Вадим Райкин
Алексей Сахаров
Александр Савельев
Георгий Марченко
София Зенцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

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