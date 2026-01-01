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Свидание в Париже
Билеты от 2800₽
Киноафиша Свидание в Париже

Свидание в Париже

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Музыка Парижа в Англиканском соборе Святого Андрея

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет в романтическую атмосферу французской столицы, не покидая центра Москвы. Париж — это город мечты, о котором мечтали, читая книги или смотря фильмы. Невероятные улочки, блестящие Елисейские Поля и величественная базилика Сакре-Кёр оживут в этот вечер под красивую музыку.

Концерт станет воплощением музыкальной палитры Парижа, созданной под звуки известных композиторов и исполнителей.

Исполнители вечера

  • Анастасия Мильне — скрипка
  • Евгений Баженов — фортепиано
  • Юрий Кабанов — баян

Программа вечера

В репертуаре прозвучат произведения таких мастеров, как Р. Коччанте, В. Косма, Далида, Я. Тьерсен, Ш. Азнавур, Дж. Дассен и Заз. Эти мелодии помогут вам почувствовать дух Парижа и проникнуться его чарами.

Не упустите возможность насладиться волшебной музыкой и провести вечер в окружении талантливых исполнителей.

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Сентябрь
24 сентября четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

Фотографии

Свидание в Париже Свидание в Париже Свидание в Париже Свидание в Париже Свидание в Париже

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