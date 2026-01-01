Свидание в Париже

Музыка Парижа в Англиканском соборе Святого Андрея

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет в романтическую атмосферу французской столицы, не покидая центра Москвы. Париж — это город мечты, о котором мечтали, читая книги или смотря фильмы. Невероятные улочки, блестящие Елисейские Поля и величественная базилика Сакре-Кёр оживут в этот вечер под красивую музыку.

Концерт станет воплощением музыкальной палитры Парижа, созданной под звуки известных композиторов и исполнителей.

Исполнители вечера

Анастасия Мильне — скрипка

Евгений Баженов — фортепиано

Юрий Кабанов — баян

Программа вечера

В репертуаре прозвучат произведения таких мастеров, как Р. Коччанте, В. Косма, Далида, Я. Тьерсен, Ш. Азнавур, Дж. Дассен и Заз. Эти мелодии помогут вам почувствовать дух Парижа и проникнуться его чарами.

Не упустите возможность насладиться волшебной музыкой и провести вечер в окружении талантливых исполнителей.