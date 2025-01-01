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Свидание в Париже. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Свидание в Париже. HighTime Orchestra

Свидание в Париже. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Французская музыка под пальмами: Премьера с HighTime Orchestra

Долгожданная премьера обновлённой французской концертной программы, полюбившейся романтикам Москвы! Приглашаем вас насладиться хитами Франции всех стилей и эпох в таинственной атмосфере тропического сада, утопающего в зелени, в блестящем исполнении популярного HighTime Orchestra.

Программа вечера

В изысканной программе под пальмами прозвучат известные мелодии из культовых фильмов и мюзиклов, включая:

  • Лара Фабиан и Шарль Азнавур
  • Джо Дассен и In-Grid
  • Вальс под небом Парижа и Notre-Dame de Paris
  • Stromae и Desireless
  • Барбара Прави и Гару

Потрясающие авторские аранжировки, чувственное звучание и мощная энергетика музыкантов впечатлят даже самых искушенных зрителей. С первых секунд концерта вы перенесётесь на вершину Эйфелевой башни, на Монмартр или в Булонский лес и целиком прочувствуете всю прелесть Парижа.

Французская музыкальная традиция

Французская музыка развивалась на протяжении веков, взаимодействуя с музыкальными культурами разных стран Европы, включая Италию и Германию. Народные музыкальные традиции различных регионов Франции также внесли свой вклад в формирование национальной музыкальной культуры. В XX веке французская музыка обогатилась новыми тенденциями, такими как джаз, рок и хип-хоп. Сегодня она продолжает развиваться, предлагая разнообразные жанры и стили.

Оазис для ценителей

Оранжерея на ВДНХ — необычайно атмосферное пространство, которое напоминает райский сад. Тут наслаждение музыкой и зрелищем достигает максимального уровня. Это оазис для ценителей уникальных впечатлений и ярких эмоций. Попасть на концерт в этот зимний сад хотя бы раз мечтает вся культурная Москва.

Уникальный состав HighTime Orchestra

HighTime Orchestra — это уникальный коллектив, исполняющий самую актуальную музыку. На концертах этого оркестра зрители:

  • Путешествуют во времени с произведениями Моцарта, Баха и Вивальди
  • Погружаются в любимые киномиры под саундтреки из популярных фильмов и сериалов
  • Слушают шоу любимых исполнителей самых разных жанров от рока до поп-музыки
  • Отключаются от повседневных хлопот с музыкой современных композиторов
  • Путешествуют в альтернативные миры и вселенные

Звёзды сцены

Солисты HighTime выступают на одной сцене с мировыми звёздами, включая Paul Romero, Abel Korzeniowski и Bill Brown. Их сотрудничество с такими артистами, как Дмитрий Маликов и Ирина Ортман, а также участие в киносъемках делают их концерты незабываемыми.

Детали мероприятия

Дата и время: Начало в 20:00.
Адрес: Оранжерея на ВДНХ, проспект Мира, 119, строение 14 (пав. "Азербайджан", вход с противоположной стороны от центрального входа в здание).

Важно: В случае опоздания вам могут быть предложены места, отличные от указанных в билете. Рекомендуем приходить заранее, чтобы не упустить возможность насладиться атмосферой.

Присоединяйтесь к свиданию в Париже и впустите музыку в свои сердца вместе с HighTime Orchestra!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

Фотографии

Свидание в Париже. HighTime Orchestra Свидание в Париже. HighTime Orchestra Свидание в Париже. HighTime Orchestra

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