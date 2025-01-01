Меню
Свидание. Традиционный февральский концерт
Билеты от 2000₽
16+
Концерт «Свидания» в Москве: уникальное событие для любителей музыки

Традиционный февральский концерт «Свидание» приглашает зрителей насладиться живой музыкой в Base Club . Этот клуб известен своими качественными концертами и неповторимой атмосферой, что делает его идеальной площадкой для данного мероприятия.

Концерт «Свидание» предложит зрителям уникальную программу и запоминающуюся атмосферу, способные впечатлить даже самых искушенных поклонников поп-музыки. Здесь каждый найдет что-то для себя: энергичные ритмы, мелодичные хиты и артистов, которые создадут незабываемую связь с публикой.

Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику и проведите вечер в атмосфере живого выступления, которое оставит только положительные эмоции и воспоминания. Не упустите возможность стать частью этого потрясающего события!

Февраль
14 февраля суббота
19:30
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

