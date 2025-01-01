Меню
‎Свидание. Традиционный февральский концерт!
Билеты от 2000₽
‎Свидание. Традиционный февральский концерт!

‎Свидание. Традиционный февральский концерт!

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Элегантный инди-поп от группы «Свидание»

Группа «Свидание» радует слушателей своим неспешным и изящным инди-попом, который касается чувственных отношений. Мелодии коллектива отличаются утонченностью и тщательно продуманной гармонией.

Лирика группы освежает жанровые рамки: её стихи свободны от банальностей и штампов. Благодаря этому, каждый концерт «Свидания» становится уникальным событием, дарящим зрителям возможность по-новому осмыслить знакомые эмоции и переживания.

Эмоции и тонкая эстетика

Сдержанный темп и универсальная тематика музыки предъявляют высокие требования к чувству вкуса как исполнителей, так и слушателей. И у музыкантов с этим всё в порядке.

Приходите насладиться магией звуков и слов на следующем спектакле группы «Свидание». Обещаем, это будет незабываемый вечер!

Купить билет на концерт ‎Свидание. Традиционный февральский концерт!

Февраль
14 февраля суббота
19:30
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

‎Свидание. Традиционный февральский концерт!

