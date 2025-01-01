Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание с Козерогом
Киноафиша Свидание с Козерогом

Спектакль Свидание с Козерогом

18+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трогательная встреча: «Свидание с Козерогом» на сцене театрального центра «За Черной речкой» 

Драматург Александр Галин, несмотря на свою низкую популярность в современных театральных кругах, остается автором, способным тронуть сердца зрителей. Его пьеса "Свидание с Козерогом", написанная двадцать лет назад, продолжает быть актуальной и в наши дни.

Время и технологии

Прошло всего два десятилетия, но мир изменился до неузнаваемости. Мобильные телефоны, интернет и приложения для знакомств, такие как Авито и Тиндер, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Интересно, что если бы Тиндер существовал во времена, описываемых в пьесе, герои никогда бы не встретились. Это подчеркивает уникальность их судьбы и необходимость искренних человеческих связей.

О пьесе

"Свидание с Козерогом" — это не просто история о любви, но и глубокий анализ отношений в условиях современного общества. Галин мастерски показывает, как технологии влияют на нашу способность общаться и строить отношения.

Почему стоит посетить спектакль?

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Пьеса заставляет задуматься о важных вопросах, касающихся человеческой природы и поиска смысла в отношениях. Это отличный способ погрузиться в мир театра и пережить незабываемые эмоции.

Режиссер
Ефим Каменецкий
В ролях
Юлия Каим
Анатолий Журавин
Алла Данишевская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Свидание с Козерогом Свидание с Козерогом Свидание с Козерогом Свидание с Козерогом Свидание с Козерогом Свидание с Козерогом

В ближайшие дни

Гала/Дали
18+
Моноспектакль
Гала/Дали
16 августа в 20:00 Jazzberry
от 2400 ₽
Не только любовь
12+
Опера
Не только любовь
5 сентября в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1350 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
10 сентября в 17:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше