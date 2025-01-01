Спектакль Свидание с Козерогом

Трогательная встреча: «Свидание с Козерогом» на сцене театрального центра «За Черной речкой»

Драматург Александр Галин, несмотря на свою низкую популярность в современных театральных кругах, остается автором, способным тронуть сердца зрителей. Его пьеса "Свидание с Козерогом", написанная двадцать лет назад, продолжает быть актуальной и в наши дни.

Время и технологии

Прошло всего два десятилетия, но мир изменился до неузнаваемости. Мобильные телефоны, интернет и приложения для знакомств, такие как Авито и Тиндер, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Интересно, что если бы Тиндер существовал во времена, описываемых в пьесе, герои никогда бы не встретились. Это подчеркивает уникальность их судьбы и необходимость искренних человеческих связей.

О пьесе

"Свидание с Козерогом" — это не просто история о любви, но и глубокий анализ отношений в условиях современного общества. Галин мастерски показывает, как технологии влияют на нашу способность общаться и строить отношения.

Почему стоит посетить спектакль?

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Пьеса заставляет задуматься о важных вопросах, касающихся человеческой природы и поиска смысла в отношениях. Это отличный способ погрузиться в мир театра и пережить незабываемые эмоции.