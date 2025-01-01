Светлана Пермякова, Денис Бузин и звезды любимых телесериалов в комедии «Свидание на четверых»

Приглашаем вас на спектакль «Свидание на четверых», который перенесет вас в мир легкого и зажигательного ситкома. В главной роли — звезда телесериала «Интерны» и известная КВН-щица Светлана Пермякова. Это шоу обещает быть не только увлекательным, но и смешным!

Знакомые лица на сцене

На сцене вас ждут актеры, хорошо знакомые по популярным телепроектам. В спектакле участвуют:

Светлана Пермякова

Денис Бузин

Александр Морозов

Наталья Коростелева

Сюжет, полный неожиданностей

Сюжет спектакля разворачивается в одном номере отеля, где герои оказались в ожидании рейса в нелетную погоду. Среди них — столичная бизнес-леди Марина (Светлана Пермякова), которая планирует провести ночь с любовником Артемом (Денис Бузин), и деревенская девушка Зоя (Наталья Коростелева), чье отсутствие вызывает ревность у мужа Степана (Александр Морозов).

Непредсказуемый поворот событий

Никто из героев не догадывается, что эта ночь изменит их жизни. Они столкнутся с важными вопросами: что такое настоящая любовь? Как далеко может завести ревность? И с чем сталкивается женская месть?

Не упустите возможность!

Если ваш рейс задержали или отменили, не спешите расстраиваться. Возможно, это судьба готовит для вас что-то особенное. Не упустите шанс увидеть динамичный спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит смеяться до слез!