Избавьтесь от привычных встреч в кино и ресторанах! Пригласите своего любимого человека на уникальный мастер-класс, где вы не только научитесь создавать вкусные пряники, но и подарите друг другу моменты нежности и радости.
В качестве бонуса вы получите бутылку игристого вина. Вы можете выбрать алкогольное или безалкогольное — для романтического вечера!
Все изделия будут упакованы в стильные подарочные коробки, что сделает ваш подарок особенно красивым.
Не упустите возможность провести время с близким человеком в творческой и теплой обстановке. Это станет незабываемым воспоминанием!