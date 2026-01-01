Романтическое свидание на мастер-классе

Избавьтесь от привычных встреч в кино и ресторанах! Пригласите своего любимого человека на уникальный мастер-класс, где вы не только научитесь создавать вкусные пряники, но и подарите друг другу моменты нежности и радости.

Что вас ждет?

Увлекательное создание собственного пряничного изделия — выберите между домиком или милым сердцем.

Атмосфера творчества и взаимопонимания, которая сблизит вас еще больше.

Дегустация разнообразных пряников — от классических до авторских рецептов.

Дополнительные приятности

В качестве бонуса вы получите бутылку игристого вина. Вы можете выбрать алкогольное или безалкогольное — для романтического вечера!

Упаковка и презентация

Все изделия будут упакованы в стильные подарочные коробки, что сделает ваш подарок особенно красивым.

Не упустите возможность провести время с близким человеком в творческой и теплой обстановке. Это станет незабываемым воспоминанием!