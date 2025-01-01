Свидание 1000 свечей: Погружение в мир поэзии и музыки

Готовы ли вы к самому романтичному и вдохновляющему событию предстоящей весны? «Свидание 1000 свечей» — это не просто концерт, а путешествие в мир, где поэзия живет в свете пламени, а музыка становится проводником в искусство.

Поэзия здесь не просто звучит — она оживает в музыке. Авторская музыка создаст уникальный аккомпанемент для каждого стихотворения. Представьте: тысячи свечей мягко освещают пространство вокруг, превращая каждый уголок зала в камерное и невероятно красивое пространство для погружения в мир искусства. Игра света и тени, отблески пламени на лицах артистов и зрителей — каждый миг концерта будет настоящим чудом.

Артисты вечера

Элина Пасечник:

Член Союза писателей России.

Актриса театра и кино.

С 2019 по 2024 год включена в число авторов «Антологии русской поэзии».

Номинант национальной литературной премии «Поэт года».

Награждена медалями Антона Чехова, Анны Ахматовой, Афанасия Фета, Максима Горького, медалью «Святая Русь» и Александра Пушкина.

Публиковалась в сборниках «Поэтический мотив», «Искусство в жизнь», «Поэзия русской земли» и альманахах Российского союза писателей.

Михаил Савичев:

Номинант премии Грэмми 2019 года в номинации World Music.

Композитор, гитарист. Учился в консерваториях в России и Испании.

Участник известного европейского трио Loyko.

Постоянно участвует в различных музыкальных фестивалях.

Пишет музыку к фильмам и театральным постановкам.

6 причин не пропустить это событие

Уникальная атмосфера: Теплый свет тысячи свечей создаст невероятно уютную, романтическую и почти магическую обстановку.

Теплый свет тысячи свечей создаст невероятно уютную, романтическую и почти магическую обстановку. Искусство, которое трогает душу: Вас ждут изысканная поэзия Элины Пасечник и живая музыка от Михаила Савичева, создающая гармонию слов и звуков.

Вас ждут изысканная поэзия Элины Пасечник и живая музыка от Михаила Савичева, создающая гармонию слов и звуков. Камерная обстановка: Всего 120 мест — это по-настоящему камерный формат, позволяющий почувствовать единение с артистами.

Всего 120 мест — это по-настоящему камерный формат, позволяющий почувствовать единение с артистами. Необычный формат: Это синтез искусства, где поэзия и музыка переплетаются в единое целое, наполненный искренностью и страстью.

Это синтез искусства, где поэзия и музыка переплетаются в единое целое, наполненный искренностью и страстью. Рекомендации зрителей: Люди, уже посетившие вечер, возвращаются снова и рекомендуют его друзьям.

Люди, уже посетившие вечер, возвращаются снова и рекомендуют его друзьям. Особенные впечатления: «Свидание 1000 свечей» — это опыт, который запомнится надолго, возможность прожить момент красоты и вдохновения.

Не упустите шанс подарить себе это волшебство и сделать вечер незабываемым — как для себя, так и для близкого человека.