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Свидание 1000 свечей
Билеты от 1700₽
Киноафиша Свидание 1000 свечей

Свидание 1000 свечей

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Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Свидание 1000 свечей: Погружение в мир поэзии и музыки

Готовы ли вы к самому романтичному и вдохновляющему событию предстоящей весны? «Свидание 1000 свечей» — это не просто концерт, а путешествие в мир, где поэзия живет в свете пламени, а музыка становится проводником в искусство.

Поэзия здесь не просто звучит — она оживает в музыке. Авторская музыка создаст уникальный аккомпанемент для каждого стихотворения. Представьте: тысячи свечей мягко освещают пространство вокруг, превращая каждый уголок зала в камерное и невероятно красивое пространство для погружения в мир искусства. Игра света и тени, отблески пламени на лицах артистов и зрителей — каждый миг концерта будет настоящим чудом.

Артисты вечера

Элина Пасечник:

  • Член Союза писателей России.
  • Актриса театра и кино.
  • С 2019 по 2024 год включена в число авторов «Антологии русской поэзии».
  • Номинант национальной литературной премии «Поэт года».
  • Награждена медалями Антона Чехова, Анны Ахматовой, Афанасия Фета, Максима Горького, медалью «Святая Русь» и Александра Пушкина.
  • Публиковалась в сборниках «Поэтический мотив», «Искусство в жизнь», «Поэзия русской земли» и альманахах Российского союза писателей.

Михаил Савичев:

  • Номинант премии Грэмми 2019 года в номинации World Music.
  • Композитор, гитарист. Учился в консерваториях в России и Испании.
  • Участник известного европейского трио Loyko.
  • Постоянно участвует в различных музыкальных фестивалях.
  • Пишет музыку к фильмам и театральным постановкам.

6 причин не пропустить это событие

  • Уникальная атмосфера: Теплый свет тысячи свечей создаст невероятно уютную, романтическую и почти магическую обстановку.
  • Искусство, которое трогает душу: Вас ждут изысканная поэзия Элины Пасечник и живая музыка от Михаила Савичева, создающая гармонию слов и звуков.
  • Камерная обстановка: Всего 120 мест — это по-настоящему камерный формат, позволяющий почувствовать единение с артистами.
  • Необычный формат: Это синтез искусства, где поэзия и музыка переплетаются в единое целое, наполненный искренностью и страстью.
  • Рекомендации зрителей: Люди, уже посетившие вечер, возвращаются снова и рекомендуют его друзьям.
  • Особенные впечатления: «Свидание 1000 свечей» — это опыт, который запомнится надолго, возможность прожить момент красоты и вдохновения.

Не упустите шанс подарить себе это волшебство и сделать вечер незабываемым — как для себя, так и для близкого человека.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
18:00 от 1700 ₽

Фотографии

Свидание 1000 свечей Свидание 1000 свечей Свидание 1000 свечей Свидание 1000 свечей

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