Весенний маркет Петербурга: выставка «Светский винтаж» в музее «Эрарта»

Приглашаем вас на Самый большой Весенний маркет Петербурга — выставка «Светский винтаж» пройдет в музее «Эрарта» 14 и 15 марта 2026 года. Это уникальное событие, которое соберет более 50 участников со всей России!

Лучшие подарки и уникальные изделия

Выставка предложит лучший выбор винтажа, украшений и аксессуаров. Вы сможете познакомиться с работами современных дизайнеров и открыть для себя эксклюзивные авторские изделия от локальных брендов. Исключительно качественный ассортимент гарантирует, что вы найдете именно то, что давно искали.

Разнообразие и атмосфера

На маркеті вас ждет широкий выбор винтажного фарфора, предметов сервировки, антиквариата и современных аксессуаров. Более 60 участников предложат свои товары прямо среди экспозиции музея. Это придаст событию особую атмосферу.

Выставки и дополнительные возможности

Гости выставки не только смогут делать покупки, но и посетят увлекательные выставки в залах музея «Эрарта». Это яркое и интересное событие, которое нельзя пропустить!