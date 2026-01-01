Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Светский винтаж Design & Decor Market
Киноафиша Светский винтаж Design & Decor Market

Светский винтаж Design & Decor Market

0+
Возраст 0+

О выставке

Весенний маркет Петербурга: выставка «Светский винтаж» в музее «Эрарта»

Приглашаем вас на Самый большой Весенний маркет Петербурга — выставка «Светский винтаж» пройдет в музее «Эрарта» 14 и 15 марта 2026 года. Это уникальное событие, которое соберет более 50 участников со всей России!

Лучшие подарки и уникальные изделия

Выставка предложит лучший выбор винтажа, украшений и аксессуаров. Вы сможете познакомиться с работами современных дизайнеров и открыть для себя эксклюзивные авторские изделия от локальных брендов. Исключительно качественный ассортимент гарантирует, что вы найдете именно то, что давно искали.

Разнообразие и атмосфера

На маркеті вас ждет широкий выбор винтажного фарфора, предметов сервировки, антиквариата и современных аксессуаров. Более 60 участников предложат свои товары прямо среди экспозиции музея. Это придаст событию особую атмосферу.

Выставки и дополнительные возможности

Гости выставки не только смогут делать покупки, но и посетят увлекательные выставки в залах музея «Эрарта». Это яркое и интересное событие, которое нельзя пропустить!

Купить билет на выставка Светский винтаж Design & Decor Market

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
12:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽
14:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽
17:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽
15 марта воскресенье
12:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽
14:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽
16:00
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

Персональная выставка Кирилла Савельева «Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было»
0+
Видео Фотография
Персональная выставка Кирилла Савельева «Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было»
12 марта в 13:00 Jessica Gallery
от 500 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
18 марта в 16:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
23 марта в 20:00 Casino Museum
от 400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше