Приглашаем вас на Самый большой Весенний маркет Петербурга — выставка «Светский винтаж» пройдет в музее «Эрарта» 14 и 15 марта 2026 года. Это уникальное событие, которое соберет более 50 участников со всей России!
Выставка предложит лучший выбор винтажа, украшений и аксессуаров. Вы сможете познакомиться с работами современных дизайнеров и открыть для себя эксклюзивные авторские изделия от локальных брендов. Исключительно качественный ассортимент гарантирует, что вы найдете именно то, что давно искали.
На маркеті вас ждет широкий выбор винтажного фарфора, предметов сервировки, антиквариата и современных аксессуаров. Более 60 участников предложат свои товары прямо среди экспозиции музея. Это придаст событию особую атмосферу.
Гости выставки не только смогут делать покупки, но и посетят увлекательные выставки в залах музея «Эрарта». Это яркое и интересное событие, которое нельзя пропустить!