Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00
Киноафиша Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00

Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Светский винтаж: Маркет в Санкт-Петербурге, который стоит посетить

Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Петербурга. Это событие станет не только удачной возможностью для шопинга, но и настоящим праздником для любителей искусства и старины.

Что вас ждет?

На рынке будет представлено более 50 уникальных проектов со всей России. Участники эксклюзивно предложат:

  • винтажный и антикварный фарфор,
  • предметы для сервировки и декора,
  • текстиль,
  • винтажные и современные украшения,
  • аксессуары,
  • бренды одежды и многое другое.

Каждый гость найдет здесь что-то особенное и уникальное, чего давно искал.

Стоимость билета

Обратите внимание, что стоимость билета является депозитом на покупки на рынке. Это значит, что каждая копейка, потраченная на билет, идет в зачет ваших покупок!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу винтажного шопинга и открыть для себя удивительные находки!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Особняк Елисеевых Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 59
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00 Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00 Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00 Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00 Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00 Светский винтаж. Decor & design market 17:00-20:00

В ближайшие дни

VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
5 сентября в 17:15 Музей Artdynamics
от 850 ₽
0+
Экскурсия
Путешествие по закулисью Мариинского театра
15 сентября в 16:00 Мариинский театр
от 1500 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
7 сентября в 20:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше