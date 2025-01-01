Светский винтаж: Маркет в Санкт-Петербурге, который стоит посетить

Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Петербурга. Это событие станет не только удачной возможностью для шопинга, но и настоящим праздником для любителей искусства и старины.

Что вас ждет?

На рынке будет представлено более 50 уникальных проектов со всей России. Участники эксклюзивно предложат:

винтажный и антикварный фарфор,

предметы для сервировки и декора,

текстиль,

винтажные и современные украшения,

аксессуары,

бренды одежды и многое другое.

Каждый гость найдет здесь что-то особенное и уникальное, чего давно искал.

Стоимость билета

Обратите внимание, что стоимость билета является депозитом на покупки на рынке. Это значит, что каждая копейка, потраченная на билет, идет в зачет ваших покупок!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу винтажного шопинга и открыть для себя удивительные находки!