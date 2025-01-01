Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Петербурга. Это событие станет не только удачной возможностью для шопинга, но и настоящим праздником для любителей искусства и старины.
На рынке будет представлено более 50 уникальных проектов со всей России. Участники эксклюзивно предложат:
Каждый гость найдет здесь что-то особенное и уникальное, чего давно искал.
Обратите внимание, что стоимость билета является депозитом на покупки на рынке. Это значит, что каждая копейка, потраченная на билет, идет в зачет ваших покупок!
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу винтажного шопинга и открыть для себя удивительные находки!