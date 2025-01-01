Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Санкт-Петербурга. Это событие — настоящий праздник для любителей стильных вещей и уникальных находок!
Маркет соберет более 50 проектов со всей России, которые представят эксклюзивные коллекции:
Вы обязательно найдете то, что давно искали!
Обратите внимание: стоимость билета является депозитом на покупки на маркет.
Не упустите возможность окунуться в мир винтажного шика и порадовать себя уникальными находками!