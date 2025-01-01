Меню
Светский винтаж. Decor & design market 15:00-17:00
О концерте/спектакле

Светский винтаж: уникальный маркет в сердце Петербурга

Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Санкт-Петербурга. Это событие — настоящий праздник для любителей стильных вещей и уникальных находок!

Что вас ждет на рынке?

Маркет соберет более 50 проектов со всей России, которые представят эксклюзивные коллекции:

  • винтажный и антикварный фарфор;
  • предметы для сервировки и декора;
  • текстиль;
  • винтажные и современные украшения;
  • аксессуары;
  • бренды одежды и многое другое.

Вы обязательно найдете то, что давно искали!

Стоимость билета

Обратите внимание: стоимость билета является депозитом на покупки на маркет.

Не упустите возможность окунуться в мир винтажного шика и порадовать себя уникальными находками!

