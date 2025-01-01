Светский винтаж: уникальный маркет в сердце Петербурга

Приглашаем вас на масштабный маркет «Светский винтаж», который пройдет в исторических интерьерах дворца Елисеевых в центре Санкт-Петербурга. Это событие — настоящий праздник для любителей стильных вещей и уникальных находок!

Что вас ждет на рынке?

Маркет соберет более 50 проектов со всей России, которые представят эксклюзивные коллекции:

винтажный и антикварный фарфор;

предметы для сервировки и декора;

текстиль;

винтажные и современные украшения;

аксессуары;

бренды одежды и многое другое.

Вы обязательно найдете то, что давно искали!

Стоимость билета

Обратите внимание: стоимость билета является депозитом на покупки на маркет.

Не упустите возможность окунуться в мир винтажного шика и порадовать себя уникальными находками!