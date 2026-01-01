Светотень: вершины органного барокко

Титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде, Даниэль Сальвадор, представит новую авторскую программу, вдохновлённую живописной техникой chiaroscuro. Как и мастера эпохи барокко, он создаёт звуковую драматургию на контрастах света и тени, соединяя внешнюю эффектность с глубиной замысла.
Концерт охватит ключевой период развития органной культуры с 1600 по 1750 годы, представляя знаковые музыкальные школы Европы. Зрители смогут насладиться как известными шедеврами, так и произведениями, которые редко исполняются на российской сцене. В программе предусмотрена музыка композиторов из Польши, Чехии, Нидерландов, Швеции и других стран.
Каждое сочинение в программе — это не просто памятник культуры, а настоящий вызов для исполнителя. Даниэль Сальвадор выбрал сложные и виртуозные произведения, что делает этот концерт уникальной демонстрацией высшего мастерства органного искусства.
В репертуаре прозвучат произведения таких композиторов, как:
Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр и познакомиться с творениями выдающихся мастеров органной музыки!