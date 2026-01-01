Светотень: вершины органного барокко

Органы барокко: концерт Даниэля Сальвадора в соборе Петра и Павла

Титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде, Даниэль Сальвадор, представит новую авторскую программу, вдохновлённую живописной техникой chiaroscuro. Как и мастера эпохи барокко, он создаёт звуковую драматургию на контрастах света и тени, соединяя внешнюю эффектность с глубиной замысла.

Концерт охватит ключевой период развития органной культуры с 1600 по 1750 годы, представляя знаковые музыкальные школы Европы. Зрители смогут насладиться как известными шедеврами, так и произведениями, которые редко исполняются на российской сцене. В программе предусмотрена музыка композиторов из Польши, Чехии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Музыканты и произведения

Каждое сочинение в программе — это не просто памятник культуры, а настоящий вызов для исполнителя. Даниэль Сальвадор выбрал сложные и виртуозные произведения, что делает этот концерт уникальной демонстрацией высшего мастерства органного искусства.

В репертуаре прозвучат произведения таких композиторов, как:

Х. Кабанильес

Д. Букстехуде

Н. де Гриньи

Б. Черногорский

Г. Пёрселл

П. де Араушу

П. Желеховский

А. Дюбен

Г. Муффат

А. ван Ноордт

Б. Стораче

И. С. Бах

Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр и познакомиться с творениями выдающихся мастеров органной музыки!