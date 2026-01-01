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Светотень: вершины органного барокко
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Киноафиша Светотень: вершины органного барокко

Светотень: вершины органного барокко

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Органы барокко: концерт Даниэля Сальвадора в соборе Петра и Павла

Титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде, Даниэль Сальвадор, представит новую авторскую программу, вдохновлённую живописной техникой chiaroscuro. Как и мастера эпохи барокко, он создаёт звуковую драматургию на контрастах света и тени, соединяя внешнюю эффектность с глубиной замысла.

Концерт охватит ключевой период развития органной культуры с 1600 по 1750 годы, представляя знаковые музыкальные школы Европы. Зрители смогут насладиться как известными шедеврами, так и произведениями, которые редко исполняются на российской сцене. В программе предусмотрена музыка композиторов из Польши, Чехии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Музыканты и произведения

Каждое сочинение в программе — это не просто памятник культуры, а настоящий вызов для исполнителя. Даниэль Сальвадор выбрал сложные и виртуозные произведения, что делает этот концерт уникальной демонстрацией высшего мастерства органного искусства.

В репертуаре прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Х. Кабанильес
  • Д. Букстехуде
  • Н. де Гриньи
  • Б. Черногорский
  • Г. Пёрселл
  • П. де Араушу
  • П. Желеховский
  • А. Дюбен
  • Г. Муффат
  • А. ван Ноордт
  • Б. Стораче
  • И. С. Бах

Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр и познакомиться с творениями выдающихся мастеров органной музыки!

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Ноябрь
1 ноября воскресенье
16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7

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