Светофор-волшебник
Киноафиша Светофор-волшебник

Спектакль Светофор-волшебник

0+
Режиссер Сергей Вихорев
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Обучающий спектакль для детей в Новосибирске

Приглашаем вас на театрализованный игровой спектакль, который представляет собой увлекательный урок по безопасности дорожного движения. Этот совместный проект театра и Госавтоинспекции Новосибирской области обещает стать не только познавательным, но и веселым событием для юных зрителей.

Игры и развлечения для детей

Спектакль включает в себя различные игры, вопросы и разыгрываемые ситуации, которые активно вовлекают детей в процесс. Благодаря этому подходу, правила безопасного поведения на дороге усваиваются легко и непринуждённо, а яркие впечатления остаются с маленькими зрителями надолго.

Кому подойдет спектакль?

Спектакль ориентирован на школьников и детей дошкольного возраста, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. Показ подходит как для классов, так и для детских учреждений.

Мобильность спектакля

Если вы не готовы прийти в театр, не беда! Мы готовы приехать к вам. Спектакль мобильный и может быть представлен на различных сценических площадках города и области, что дает возможность детям и родителям насладиться удивительным театральным опытом в удобной обстановке.

Не упустите возможность научить детей правилам безопасности на дороге в увлекательной форме!

Купить билет на спектакль Светофор-волшебник

Октябрь
18 октября суббота
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22

