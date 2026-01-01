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Светлый ручей
Киноафиша Светлый ручей

Спектакль Светлый ручей

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 6+

О спектакле

Возвращение легендарного балета в честь 90-летия балетной труппы Михайловского театра

Балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» — это не просто спектакль, а важная веха в истории нашего театра. Он стал первым большим успехом труппы под руководством Фёдора Лопухова. Однако с этим произведением связана и драматичная история: после выхода статьи «Балетная фальшь» спектакль был снят с афиши.

В честь 90-летия балетной труппы Михайловский театр возвращает это легендарное название в свой репертуар, однако зрителей ждет совершенно новая интерпретация балета. Хореограф Александр Омар изменил сюжет, сделав его более лиричным. Теперь, после череды забавных приключений, все главные герои в финале обретают свое счастье.

Что нового в «Светлом ручье»?

В новой версии «Светлого ручья» сохранены все ключевые элементы: колоритные характеры, неожиданные сюжетные твисты и комическая история с переодеваниями. Однако особое внимание привлекает новая хореография, которая идеально сочетается с юной, свежей и очень красивой музыкой Шостаковича.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе классическую основу и современные интерпретации. «Светлый ручей» — это не только история о любви и счастье, но и яркое театральное событие, которое оставит незабываемые впечатления.

Фотографии

Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей Светлый ручей
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