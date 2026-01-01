Спектакль Светлый праздник. Два органа и хор

Пасхальный концерт в Москве

«Светлый праздник. Два органа и хор» — это концерт классической музыки, где прозвучат произведения всемирно известных композиторов. Мероприятие организовано Вокальным ансамблем Cantus Laudis под художественным руководством Алексея Лютасова и органным дуэтом ARTBENE.

Концерт пройдет в Римско-Католическом кафедральном соборе, что придаст ему особую атмосферу праздника. Это уникальное сочетание органов и хора создаст неповторимое звучание, привлекая как любителей классической музыки, так и ценителей красоты звукового искусства.

Программа концерта

Атмосфера Пасхи — это свет и радость, отраженные в пасхальных гимнах различных композиторов. В концерте прозвучат не только духовные произведения, но и светские, передающие пасхальное настроение. В качестве ярких примеров звучат ода «К радости» Бетховена, «Предвечный свет» Малера и, конечно же, «Светлый праздник» Рахманинова.

Духовная и светская музыка радости и света будет исполнена чудесным хором и органным дуэтом. На концерте можно будет услышать произведения таких композиторов, как: