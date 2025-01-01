Новая программа группы «Светлые времена» в Ритм Блюз кафе

Группа «Светлые времена» — это московский русскоязычный коллектив, исполняющий авторские песни в стиле «блюз-рок». В ближайшее время зрители смогут насладиться новой программой под названием «Иди, Смотри!!!».

Что ожидает зрителей?

В основе программы лежат песни различных периодов лидера группы Сергея Фокина, включая композиции из альбома «Московский стеб». Также прозвучат авторские песни других участников группы, среди которых Александра Радова и Василий Савченко, принимавшие участие в коллективе в разные времена.

Премьеры и новый альбом

Концерт станет настоящим событием — группа представит несколько премьерных песен, которые войдут в новый альбом «Иди, Смотри!!!». Это отличная возможность для поклонников группы услышать свежие музыкальные идеи и аранжировки.

Уникальное звучание

Группа «Светлые времена» известна своим фирменным и узнаваемым музыкальным стилем, который был создан благодаря аранжировкам известного отечественного рок-музыканта Вадима Голутвина (Аракс, Воскресение, Веселые ребята). С ним группа долгое время работала в тесном творческом сотрудничестве.

Состав группы

В составе коллектива — музыканты-единомышленники, многие из которых знакомы друг с другом десятилетиями и играли в различных популярных группах:

Дмитрий Сироткин — гитара

Олег Муравьев — бас-гитара, вокал

Владимир Валович — барабаны

Ирина Бурмистрова — вокал

Сергей Фокин — вокал, гитара

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите, чтобы услышать новые и любимые хиты группы «Светлые времена»!