Светлые души, или О том, как написать рассказ
Билеты от 2000₽
Киноафиша Светлые души, или О том, как написать рассказ

Спектакль Светлые души, или О том, как написать рассказ

Спектакль по рассказам Василия Шукшина
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Режиссер Михаил Крылов
Продолжительность 2 часа 30 минут с 1 антрактом
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Размышления о любви и творчестве в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль, созданный режиссёром Михаилом Крыловым по рассказам выдающегося писателя Василия Шукшина. Эта постановка объединяет истории о взаимоотношениях мужчин и женщин, затрагивая глубокие размышления о любви и творчестве.

Новеллы старого кино

Структура спектакля напоминает новеллы чёрно-белого кино, где одна история плавно сменяет другую. Это создает уникальную атмосферу, оживляя персонажей с трогательными и лиричными характерами. Спектакль будет интересен всем, кто ценит психологические драмы и произведения Шукшина.

Вечные темы

Выбранные для спектакля рассказы раскрывают извечную тему «Он и Она», Мужчина и Женщина. Вся постановка становится поводом для размышлений о Любви – трепетной, нежной, романтичной, болезненной, ревнивой, страстной и трогательной.

Творчество и писательская мука

Спектакль затрагивает также тему творчества, вечной писательской муки и счастья, а также важности сохранить в слове движение жизни, не умертвив его. Заполняются строки рукописи, и когда дистанция между ощущением и словом сокращается, на сцене появляются реальные и настоящие образы – как нежные и немного нелепые, так и трогательные и лиричные персонажи.

Команда постановки

  • Автор: Василий Шукшин
  • Режиссёр: Михаил Крылов
  • Художник-постановщик: Юлиана Лайкова
  • Художник по свету: Денис Солнцев
  • Хореограф: Анатолий Войнов
  • Помощник режиссёра: Мария Бессонова

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2000 ₽
5 января понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2000 ₽
17 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2000 ₽

