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Светлячки
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Спектакль Светлячки

0+
Режиссер Татьяна Вдовиченко
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебная история о дружбе и семейных традициях

«Светлячки» — это теплая и добрая история, которая учит детей ценить дружбу, заботиться о близких и уважать семейные традиции. Постановка погружает маленьких зрителей в волшебный мир светлячков, где даже самые обычные вещи приобретают особую магию.

О чем спектакль

Главные герои живут в удивительном светящемся лесу, где происходит увлекательный научный эксперимент — его проводит один очень умный жук. Но помимо науки, жизнь лесных жителей полна приключений: впереди их ждет схватка с Пауком, который на первый взгляд кажется страшным, но возможно, он не так уж и плох?

Маленькие зрители раскроют тайну Бабушки Светлячка, а финалом станет веселая праздничная дискотека, на которой соберутся все друзья.

Чем интересен спектакль

Постановка очаровывает не только своим сюжетом, но и живым вокалом, оригинальными костюмами и авторскими декорациями. Зрители смогут не просто наблюдать за героями, но и почувствовать себя частью волшебного леса, где каждый светлячок важен и нужен.

Для кого

Спектакль будет интересен детям и взрослым. Рекомендован для зрителей от 5 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
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12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Светлячки Светлячки Светлячки Светлячки Светлячки Светлячки Светлячки

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