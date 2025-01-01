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Svetlaya
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Svetlaya

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Светопредставление от SVETLAYA в «Мумий Тролль баре»

16 августа в столичном «Мумий тролль баре» состоится незабываемое событие — молодая звезда SVETLAYA презентует свою новую концертную программу с участием живого бэнда. Это будет настоящая «светопредставление», которое нельзя пропустить!

Возвращение на сцену

С момента последней встречи с московскими зрителями прошло почти год. За это время SVETLAYA, бывшая солистка Filatov & Karas, выпустила несколько заметных сольных синглов и значительно увеличила свою аудиторию в стриминге, превышающую 600 тысяч. Теперь она окончательно освободилась от приставки «экс» и готова удивить своих поклонников новым звучанием.

Образ и стиль

Сингл «Бродвей» стал настоящим хитом, создав яркий и запоминающийся образ артистки. SVETLAYA — это не только красивая девушка с безупречным чувством юмора, но и певица с «старой душой», как она сама шутит. Её музыка — это мейнстрим, помноженный на ностальгию, а мощный вокал и живой состав музыкантов создают атмосферу, которую невозможно передать словами.

Не пропустите!

16 августа в «Мумий Тролль баре» будет по-настоящему SVETL’о! Приходите поддержать артистку и насладиться уникальным музыкальным опытом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

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