Светопредставление от SVETLAYA в «Мумий Тролль баре»

16 августа в столичном «Мумий тролль баре» состоится незабываемое событие — молодая звезда SVETLAYA презентует свою новую концертную программу с участием живого бэнда. Это будет настоящая «светопредставление», которое нельзя пропустить!

Возвращение на сцену

С момента последней встречи с московскими зрителями прошло почти год. За это время SVETLAYA, бывшая солистка Filatov & Karas, выпустила несколько заметных сольных синглов и значительно увеличила свою аудиторию в стриминге, превышающую 600 тысяч. Теперь она окончательно освободилась от приставки «экс» и готова удивить своих поклонников новым звучанием.

Образ и стиль

Сингл «Бродвей» стал настоящим хитом, создав яркий и запоминающийся образ артистки. SVETLAYA — это не только красивая девушка с безупречным чувством юмора, но и певица с «старой душой», как она сама шутит. Её музыка — это мейнстрим, помноженный на ностальгию, а мощный вокал и живой состав музыкантов создают атмосферу, которую невозможно передать словами.

Не пропустите!

16 августа в «Мумий Тролль баре» будет по-настоящему SVETL’о! Приходите поддержать артистку и насладиться уникальным музыкальным опытом!