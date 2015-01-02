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Светлая мелодия во тьме
Билеты от 800₽
Киноафиша Светлая мелодия во тьме

Спектакль Светлая мелодия во тьме

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История о любви и надежде

История любви, взаимоотношения «отцов и детей», непонимание и вера в свои силы — все это находит отражение в трогательной, но лишенной дешевой сентиментальности истории Дональда и Джил. Спектакль «Я выведу тебя из мрака» по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки» предлагает зрителям погрузиться в мир тонкого юмора и остроумных диалогов, которые близки и понятны каждому.

О чем спектакль?

Это произведение заставляет задуматься о вечных жизненных ценностях, при этом оставаясь увлекательным развлечением. На сцене разворачивается противоречивая история двух молодых людей, которые, несмотря на свою непохожесть, сталкиваются с общими трудностями и надеждами. Их диалоги полны искренности и юмора, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Интересные факты

  • Пьеса «Эти свободные бабочки» была написана в 1967 году и быстро завоевала популярность благодаря своей актуальности и жизненности персонажей.
  • Спектакль обращается к темам, которые волнуют людей всех возрастов: любовь, отчаяние и надежда на лучшее будущее.
  • Режиссерская интерпретация пьесы вносит свежие акценты, что делает ее актуальной и для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть «Я выведу тебя из мрака» и погрузиться в мир сложных эмоций и живых диалогов. Это спектакль, который оставляет глубокий след в душе и заставляет задуматься о привычных вещах с новой стороны.

Режиссер
Юрий Вязовский
В ролях
Александр Савельев
Алина Мазненкова
Аксинья Олейник
Людмила Кожевникова
Евгения Миронова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
30 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме Светлая мелодия во тьме

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