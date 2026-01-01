Светлана Жаворонкова & Secret Atelier

Музыкальный проект Secret Atelier в клубе Алексея Козлова

Приглашаем вас на незабываемый вечер с одним из самых стильных музыкальных проектов столицы — Secret Atelier. Певица Светлана Жаворонкова и композитор Илья Попов представят новый альбом, а также самые популярные композиции из их дискографии.

Уникальное звучание

На концерте вы услышите песни с разных альбомов группы, а также мастерски аранжированные композиции с элементами фанка, зажигательного диско и хауса. В программе даже найдется пара эпичных медляков, которые не оставят никого равнодушным.

О Secret Atelier

Secret Atelier — это московский независимый музыкальный проект, который отличается узнаваемым тембром Светланы и искусным продакшеном Ильи. Музыканты самостоятельно создают музыку и тексты, иногда сотрудничая с друзьями-музыкантами и поэтами. Их творчество сочетает сложные структуры андеграундной музыки и мелодичность поп-классики.

Музыкальные влияния

Илья и Светлана черпают вдохновение из таких групп, как Jamiroquai, Everything But The Girl и Moloko. Их музыка можно назвать продолжением звучания 90-х и 2000-х годов, когда нарастала популярность музыкальных клипов и интернет помогал находить новые мелодии.

Выступления и новинки

Secret Atelier уже покорили многие джазовые фестивали страны, такие как «Все цвета Джаза» и «Chess & Jazz». Также их музыку можно услышать на стильных радиостанциях и в кино. У проекта есть три альбома и двенадцать синглов. В ноябре 2023 года вышел новый альбом «На одном дыхании», который стал первым с текстами на русском языке.

Слушая этот альбом, вы сможете насладиться диско, хаусом и фанк-звучанием, а также погрузиться в атмосферу эйсид-джаза и запоминающихся мелодий.

Состав музыкантов, которые выйдут на сцену, будет объявлен ближе к дате мероприятия. Не пропустите уникальную возможность насладиться творчеством Secret Atelier!