Светлана Жаворонкова & Secret Atelier

Творческий вечер Secret Atelier: новые ритмы и узнаваемый звук

Один из самых стильных музыкальных проектов Москвы, Secret Atelier, готов представить свои новые песни и уникальное звучание. В программе запланированы композиции с различных альбомов группы, включая прифанкованные треки, зажигательные диско и хаус, а также несколько эпичных медляков.

Кто такие Secret Atelier?

Secret Atelier — это независимый музыкальный проект, созданный певицей Светланой Жаворонковой и композитором Ильей Поповым. Музыканты сами пишут музыку и тексты, иногда приглашая своих друзей-музыкантов и поэтов для сотрудничества. Проект отличается узнаваемым тембром Светланы и искусным продакшеном Ильи, что позволяет сочетать сложную андеграундную музыку с элементами поп-классики.

Музыкальное вдохновение

Илья и Светлана черпают вдохновение из творчества таких артистов, как Jamiroquai, Everything But The Girl, Moloko, «А-студио», «Михей и Джуманджи» и «Гости из будущего». Secret Atelier олицетворяет музыку 90-х и нулевых, когда клипы стали доступны благодаря телевидению и интернету, а новые жанры начали активно развиваться.

Достижения и творчество

Вы могли слышать Secret Atelier на ведущих джазовых фестивалях страны, таких как «Все цвета Джаза» и «Chess & Jazz», а также на популярных радиостанциях, включая «Серебряный дождь», Jazz FM и Культуру. Музыка группы также звучала в фильмах, таких как «Трое», «Я любила мужа» и «Лунатики» Ю.Мороз.

Новый альбом и его звучание

У Secret Atelier в активе уже три альбома и 12 синглов. В ноябре 2023 года вышел в свет альбом «На одном дыхании» — первый с текстами на русском языке. Этот альбом позволяет сочетать танцевальные ритмы диско, хаус и фанк с эйсид-джазовыми мелодиями, создавая атмосферу для прогулок по городу.

Состав музыкантов, которые выступят на сцене Клуба, будет объявлен ближе к дате события. Не упустите возможность прикоснуться к уникальной музыке Secret Atelier!