Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

Не пропустите уникальное событие в сердце Москвы! 26 октября в Доме винтажной музыки пройдет концерт талантливой певицы Светланы Жаворонковой в сопровождении группы Acoustic Soul.
Светлана Жаворонкова — яркая звезда отечественной сцены, известная своим глубоким голосом и неповторимым стилем. Она сочетает в своем творчестве элементы соула, джаза и поп-музыки. Acoustic Soul — это группа, состоящая из опытных музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу на своих выступлениях.
В программе концерта — как оригинальные композиции Светланы, так и переосмысленные классические хиты. Зрителей ждет погружение в мир живой музыки, наполненной эмоциями и глубокими переживаниями. Это будет вечер, который оставит незабываемые впечатления!
Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!