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Билеты
Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul
Билеты от 900₽
Киноафиша Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Светлана Жаворонкова и Acoustic Soul: Концерт в Доме винтажной музыки

Не пропустите уникальное событие в сердце Москвы! 26 октября в Доме винтажной музыки пройдет концерт талантливой певицы Светланы Жаворонковой в сопровождении группы Acoustic Soul.

Знакомство с артистами

Светлана Жаворонкова — яркая звезда отечественной сцены, известная своим глубоким голосом и неповторимым стилем. Она сочетает в своем творчестве элементы соула, джаза и поп-музыки. Acoustic Soul — это группа, состоящая из опытных музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу на своих выступлениях.

О концерте

В программе концерта — как оригинальные композиции Светланы, так и переосмысленные классические хиты. Зрителей ждет погружение в мир живой музыки, наполненной эмоциями и глубокими переживаниями. Это будет вечер, который оставит незабываемые впечатления!

Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

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