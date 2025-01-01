Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

Светлана Жаворонкова и Acoustic Soul: Концерт в Доме винтажной музыки

Не пропустите уникальное событие в сердце Москвы! 26 октября в Доме винтажной музыки пройдет концерт талантливой певицы Светланы Жаворонковой в сопровождении группы Acoustic Soul.

Знакомство с артистами

Светлана Жаворонкова — яркая звезда отечественной сцены, известная своим глубоким голосом и неповторимым стилем. Она сочетает в своем творчестве элементы соула, джаза и поп-музыки. Acoustic Soul — это группа, состоящая из опытных музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу на своих выступлениях.

О концерте

В программе концерта — как оригинальные композиции Светланы, так и переосмысленные классические хиты. Зрителей ждет погружение в мир живой музыки, наполненной эмоциями и глубокими переживаниями. Это будет вечер, который оставит незабываемые впечатления!

Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!