Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит классику соула, блюза и поп-музыки. Программа, ожидающая зрителей, станет настоящей мечтой для меломанов. В ней прозвучат песни таких легендарных исполнителей, как Bob Dylan, Average White Band, Tedeschi Trucks Band и Joni Mitchell. Их уникальное мягкое полуакустическое звучание будет гармонично сочетаться с хитами поп-звезд, таких как Madonna, Prince и George Michael.
Певица и автор песен Светлана Жаворонкова известна на российской музыкальной сцене благодаря своему чувственному и насыщенному голосу с тончайшими нюансами. Ее драйвовая подача и мастерство исполнения песен в стилях соул и R’n’B делают каждый проект Светланы привлекательным для широкой аудитории – как на клубной сцене, так и на больших фестивалях.
Светлана, как говорят англичане, steals the show – внимание зрителей сосредоточено только на ней. Артистка обладает эффектной внешностью и мощной харизмой, что делает ее выступления незабываемыми. Ее авторские композиции звучат на таких радиостанциях, как «Радио Jazz», «Серебряный Дождь» и «Радио Культура».
Светлана регулярно выступает на крупных музыкальных фестивалях, включая «Усадьба Jazz», Skolkovo Jazz, Chess & Jazz и «Все цвета джаза». Она – это талант, который комбинирует трудолюбие, прекрасный вкус и понимание актуальных тенденций западной музыки. Ее высокая планка требований к себе обеспечивает создание музыки редчайшего качества.
В этой программе вы услышите соул, джаз, диско-фанк, современный блюз и фолк. Светлана также порадует интересными каверами и собственными композициями на русском и английском языках. Каждое выступление – это нечто неожиданное, увлекательное и притягательное.
На сцену вместе со Светланой Жаворонковой выйдут:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!