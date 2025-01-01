Спектакль Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. Любви небесной образ.

Юбилей Светланы Крючковой в Кремле

Народная артистка России Светлана Крючкова приглашает зрителей на особенный вечер, посвященный её юбилею. На сцене Кремля она представит ремейк своего известного спектакля «Любви небесной образ», который завоевал сердца многих почитателей искусства.

Научно обогащенный состав исполнителей

В этот вечер Светлана Крючкова будет выступать в ансамбле с:

Праздничным мужским хором Московского Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент – Георгий Сафонов)

Большим детским хором им. В.С. Попова (художественный руководитель и главный дирижер – Анатолий Кисляков)

Концертным хором школы-студии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (художественный руководитель – Мария Романова)

Камерным хором Академии хорового искусства имени В.С. Попова (художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Петров)

Также на сцене выступят:

Алексей Татаринцев (лирика тенор, солист театра Новая опера и Большого театра)

Полина Шамаева (меццо-сопрано, солистка театра Новая опера и Будапештской национальной оперы)

Леонид Овруцкий (баритон, художественный руководитель группы Кватро)

Анна Елисеева (сопрано, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова)

Темы и эмоции

Спектакль «Любви небесной образ» погрузит зрителей в мир любви во всех её проявлениях. Светлана Крючкова и её талантливые коллеги будут делиться с публикой поэзией, музыкой и монологами, раскрывая эту универсальную тему.

С самого начала зрители ощутят нежность и счастье, исходящие от главного чувства. В этом уникальном действе нет необходимости в ведущих и конферансье, ведь все эмоции, которые передаются зрителям, говорят сами за себя.

Классические и современные авторы

В спектакле прозвучат произведения таких замечательных авторов, как:

Иван Бунин

Евгений Евтушенко

Анна Ахматова

Константин Симонов

Сергей Есенин

Федор Тютчев

Николай Некрасов

Николай Рубцов

Сергей Рахманинов

Георгий Свиридов

Петр Чайковский

Не упустите возможность стать частью этого волнующего и поэтичного вечера, который подарит вам незабываемые эмоции и встречи с выдающимися талантами!