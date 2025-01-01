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Киноафиша
Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»
Спектакль Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»
12+
творческий вечер
Возраст
12+
Билеты от 1200₽
О концерте/спектакле
Творческий вечер Светланы Крючковой в Кремле
14 ноября 2025 года в Кремлёвском дворце состоится концерт Светланы Крючковой.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
14 ноября
Кремлевский дворец
Москва, Кремль
19:00
от 1200 ₽
Фотографии
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