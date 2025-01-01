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Билеты
Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»

Спектакль Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Светланы Крючковой в Кремле

14 ноября 2025 года в Кремлёвском дворце состоится концерт Светланы Крючковой. 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ» Светлана Крючкова. Юбилейный вечер в Кремле. «Любви небесной образ»

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