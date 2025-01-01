Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную истории и происхождению русского мата. В ходе мероприятия вы сможете узнать о многих интересных аспектах нашей языковой культуры.
Внимание: в лекции будут использоваться ненормативные выражения в качестве языковых примеров.
Светлана Гурьянова — филолог, популяризатор лингвистики и автор книги «В начале было кофе». Она ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова», где делится своими знаниями и открытиями в области языка.
Лекция предназначена для зрителей старше 18 лет.