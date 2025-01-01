Лекция Светланы Гурьяновой: Откуда есть пошла русская брань

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную истории и происхождению русского мата. В ходе мероприятия вы сможете узнать о многих интересных аспектах нашей языковой культуры.

О чём лекция?

Происхождение русского мата и его первоначальные функции.

История: правда ли, что мат на Русь принесли монголы?

Этимология отдельных матерных слов.

Как наши предки использовали ненормативную лексику в берестяных грамотах и на стенах построек.

Словарь матерной лексики: какие слова мы утратили.

Как ругались Пушкин и другие литераторы: что отличает их ругательства от современных.

Внимание: в лекции будут использоваться ненормативные выражения в качестве языковых примеров.

Кто рассказывает?

Светлана Гурьянова — филолог, популяризатор лингвистики и автор книги «В начале было кофе». Она ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова», где делится своими знаниями и открытиями в области языка.

Возрастное ограничение

Лекция предназначена для зрителей старше 18 лет.