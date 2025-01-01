Меню
Светлана Гурьянова. Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата
Билеты от 1500₽
О выставке

Лекция Светланы Гурьяновой: Откуда есть пошла русская брань

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную истории и происхождению русского мата. В ходе мероприятия вы сможете узнать о многих интересных аспектах нашей языковой культуры.

О чём лекция?

  • Происхождение русского мата и его первоначальные функции.
  • История: правда ли, что мат на Русь принесли монголы?
  • Этимология отдельных матерных слов.
  • Как наши предки использовали ненормативную лексику в берестяных грамотах и на стенах построек.
  • Словарь матерной лексики: какие слова мы утратили.
  • Как ругались Пушкин и другие литераторы: что отличает их ругательства от современных.

Внимание: в лекции будут использоваться ненормативные выражения в качестве языковых примеров.

Кто рассказывает?

Светлана Гурьянова — филолог, популяризатор лингвистики и автор книги «В начале было кофе». Она ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова», где делится своими знаниями и открытиями в области языка.

Возрастное ограничение

Лекция предназначена для зрителей старше 18 лет.

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Loft 13 Москва, Мясницкая, 13, стр. 11
от 1500 ₽

