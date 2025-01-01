Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, где в центре внимания окажется удивительная история славянского алфавита. Участники узнают о многослойности памяти, запечатленной в названиях букв, и откроют для себя неизведанные аспекты славянской письменности.
Светлана Гурьянова — известный филолог и популяризатор лингвистики. Она автор книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Ее исследования делают сложные языковые темы доступными и интересными.
Лекция предназначена для широкой аудитории и не имеет возрастных ограничений старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы расширить свои знания и взглянуть на историю письменности под новым углом!