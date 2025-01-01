Лекция Светланы Гурьяновой: «Кириллица vs буквица»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, где в центре внимания окажется удивительная история славянского алфавита. Участники узнают о многослойности памяти, запечатленной в названиях букв, и откроют для себя неизведанные аспекты славянской письменности.

Темы лекции

Оставили ли Кирилл и Мефодий нам послание в старых названиях букв?

Существовала ли письменность у славян до прихода Кирилла и Мефодия?

Использовали ли наши предки славянские руны, древлесловенскую буквицу или всеясветную грамоту?

Как и почему советские ученые распространяли мифы о славянской письменности?

Какова настоящая история нашего алфавита?

О лекторе

Светлана Гурьянова — известный филолог и популяризатор лингвистики. Она автор книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Ее исследования делают сложные языковые темы доступными и интересными.

Общие сведения

Лекция предназначена для широкой аудитории и не имеет возрастных ограничений старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы расширить свои знания и взглянуть на историю письменности под новым углом!