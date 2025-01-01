Меню
Светлана Гурьянова. Кириллица vs буквица: как на самом деле появился славянский алфавит?
Лекция Светланы Гурьяновой: «Кириллица vs буквица»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Светланы Гурьяновой, где в центре внимания окажется удивительная история славянского алфавита. Участники узнают о многослойности памяти, запечатленной в названиях букв, и откроют для себя неизведанные аспекты славянской письменности.

Темы лекции

  • Оставили ли Кирилл и Мефодий нам послание в старых названиях букв?
  • Существовала ли письменность у славян до прихода Кирилла и Мефодия?
  • Использовали ли наши предки славянские руны, древлесловенскую буквицу или всеясветную грамоту?
  • Как и почему советские ученые распространяли мифы о славянской письменности?
  • Какова настоящая история нашего алфавита?

О лекторе

Светлана Гурьянова — известный филолог и популяризатор лингвистики. Она автор книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Ее исследования делают сложные языковые темы доступными и интересными.

Общие сведения

Лекция предназначена для широкой аудитории и не имеет возрастных ограничений старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы расширить свои знания и взглянуть на историю письменности под новым углом!

11 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00 от 1000 ₽

