Приглашаем вас на лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную актуальной теме новых феминитивов. Эта лекция позволит взглянуть на языковое явление с разных сторон и поможет понять, как феминитивы влияют на современный русский язык.
Феминитивы – это словообразовательные новшества, которые порой разделяют общество на противоборствующие группы. Сторонники изменений утверждают, что старые термины, такие как "автор" и "врач", являются устаревшими и даже сексистскими. Противники же уверены, что новые формы языка угрожают его целостности и выразительности.
На лекции Светлана Гурьянова обсудит аргументы обеих сторон, рассмотрит их с точки зрения лингвистики и предложит возможности для осмысленного выбора: использовать ли новые феминитивы в речи или придерживаться традиционных форм.
Светлана Гурьянова – филолог и популяризатор лингвистики. Она является автором книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Светлана активно делится своими знаниями о языке и приглашает слушателей к обсуждению самых современных языковых тенденций.