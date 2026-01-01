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Светлана Гурьянова. «Авторка», «психологиня», «докторша»: издевательство над языком или необходимость?
Киноафиша Светлана Гурьянова. «Авторка», «психологиня», «докторша»: издевательство над языком или необходимость?

Светлана Гурьянова. «Авторка», «психологиня», «докторша»: издевательство над языком или необходимость?

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция о лингвистике в Петербурге

Приглашаем вас на лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную актуальной теме новых феминитивов. Эта лекция позволит взглянуть на языковое явление с разных сторон и поможет понять, как феминитивы влияют на современный русский язык.

Тема лекции

Феминитивы – это словообразовательные новшества, которые порой разделяют общество на противоборствующие группы. Сторонники изменений утверждают, что старые термины, такие как "автор" и "врач", являются устаревшими и даже сексистскими. Противники же уверены, что новые формы языка угрожают его целостности и выразительности.

На лекции Светлана Гурьянова обсудит аргументы обеих сторон, рассмотрит их с точки зрения лингвистики и предложит возможности для осмысленного выбора: использовать ли новые феминитивы в речи или придерживаться традиционных форм.

О лекционере

Светлана Гурьянова – филолог и популяризатор лингвистики. Она является автором книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Светлана активно делится своими знаниями о языке и приглашает слушателей к обсуждению самых современных языковых тенденций.

Купить билет на выставка Светлана Гурьянова. «Авторка», «психологиня», «докторша»: издевательство над языком или необходимость?

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
19:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
от 1700 ₽

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