Лекция о лингвистике в Петербурге

Приглашаем вас на лекцию Светланы Гурьяновой, посвященную актуальной теме новых феминитивов. Эта лекция позволит взглянуть на языковое явление с разных сторон и поможет понять, как феминитивы влияют на современный русский язык.

Тема лекции

Феминитивы – это словообразовательные новшества, которые порой разделяют общество на противоборствующие группы. Сторонники изменений утверждают, что старые термины, такие как "автор" и "врач", являются устаревшими и даже сексистскими. Противники же уверены, что новые формы языка угрожают его целостности и выразительности.

На лекции Светлана Гурьянова обсудит аргументы обеих сторон, рассмотрит их с точки зрения лингвистики и предложит возможности для осмысленного выбора: использовать ли новые феминитивы в речи или придерживаться традиционных форм.

О лекционере

Светлана Гурьянова – филолог и популяризатор лингвистики. Она является автором книги «В начале было кофе», а также ведет телеграм-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова». Светлана активно делится своими знаниями о языке и приглашает слушателей к обсуждению самых современных языковых тенденций.