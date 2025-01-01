Светлана Безродная и Вивальди-оркестр

«По зову романтических грез» - такой творческой идеей будет овеян незабываемый концерт прекрасного «Вивальди-оркестра» под руководством народной артистки России Светланы Безродной, который состоится в одном из лучших и красивейших столичных залов – Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» - 29 мая 2025 года в 19-00. Новая программа – будет состоять из двух частей и соединит в себе два направления творческой мысли двух гениальных композиторов разных эпох – Петра Ильича Чайковского и Александры Николаевны Пахмутовой. Да, конечно, несопоставимы их эпохи, их творческие устремления, приверженность тем или иным тенденциям в развитии композиторской мысли. К тому же, у каждого – свои жанровые преференции и приоритеты. И все же… И Чайковский, и Пахмутова в своем творчестве воспевают мир, где неоспоримо величие духа, его главенство над всем сиюминутным, обыденным, малозначимым. Нескончаемые поиски идеала – вот, что их роднит. Итак, первое отделение. Эта композиция состоит из фрагментов оперы Чайковского «Евгений Онегин» и балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также из некоторых частей его циклов «Времена года» (а ведь здесь не только любование русской природой) и «Детский альбом» (а там витают не одни лишь детские грезы). В этой части прозвучат также фрагменты из писем и дневников композитора, в которых раскрывается его отношение к творчеству, к своей судьбе, к России, а также к той исконно враждебной к нашей Родине позиции Западного мира. Смысловой фундамент второго отделения – песни из цикла «Таежные звезды» А.Пахмутовой, С.Гребенникова и Н.Добронравова. Цикл этот был создан авторами во время их командировок на комсомольские стройки Сибири в 1962-63 годах. Покорение бескрайних сибирских просторов, противостояние суровой природе, романтика трудовых будней – вот, что отражают эти песни. И в центре их – образ молодого строителя новой жизни, полной гармонии помыслов, чувств и свершений. Кроме того, авторы программы сочли уместным добавить к таким знаковым произведениям Александры Пахмутовой и ее коллег, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «По Ангаре», «Письмо на Усть-Илим», песню Я.Френкеля «Ну, что тебе сказать про Сахалин» и «Азиатскую песню» Ю.Визбора. И в них тоже отражена пульсация того романтического времени, что скрыта от нас, сегодняшних, за прежним, далеким горизонтом. Ну, а в качестве музыкальных интермедий в этом концерте представлены хиты из репертуаров знаменитых танцевальных оркестров мира первой половины ХХ века. Те самые хиты, которые стали шлягерами «Вивальди-оркестра». 6+