Светлана Безродная и Вивальди-оркестр

Весенние признания в любви: Любимые мелодии прошлых лет во Дворце Белосельских-Белозерских

Новая программа «Вивальди-оркестра» под руководством народной артистки России Светланы Безродной погружает зрителей в мир музыкальных признаний. В этот вечер прозвучат песни отечественных авторов, которые стали символами любви, как в лирическом, так и в шуточном ключе.

Знакомство с легендами

В программе можно будет услышать знаменитые хиты Бориса Мокроусова, среди которых:

«Хороши весной в саду цветочки»

«Песенка влюбленного пожарного»

«На крылечке»

«Куплеты Курочкина»

Эти произведения когда-то радовали сердца многих, и теперь они вновь станут частью музыкального вечера.

Забытые мелодии и новые открытия

Не обойдется и без песен Василия Соловьева-Седого, таких как:

«Услышь меня, хорошая»

«Не тревожь, ты себя, не тревожь»

Также зрители смогут насладиться композицией Анатолия Лепина «Для нее любовь забава» из фильма «Девушка без адреса» и «Пиковая дама» Андрея Эшпая из спектакля «Опасный возраст».

Музыка как память

Эти мелодии, порой забытые, представляют собой частичку нашей общенациональной памяти. Они возвращают нас в атмосферу молодости наших бабушек и дедушек, а также помогают понять их идеалы и чувства. Каждая нота – это история о том, как умели любить и страдать те, кто строил и защищал нашу страну в трудные времена.

Программа концерта

Программа концерта включает в себя два отделения, полные любимых мелодий:

I отделение

И. Дунаевский. Танец-марш из к/ф «Девушка спешит на свидание» (оркестр) Б. Мокроусов, С. Алымов. Хороши весной в саду цветочки (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Дж. Алекс. Мексика (оркестр) Э. Колмановский, П. Антокольский. Песенка шута из спектакля МХАТа «Двенадцатая ночь» (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) А. Клейри. Фатум (оркестр) В. Сидоров, А. Д’Актиль. Песня о неизвестном любимом (сол. Д. Мартынова) А. Цфасман. Лирическая румба (оркестр) А. Лепин, В. Лифшиц. Для нее любовь забава (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) М. Феркельман, Н. Лобковский. О любви не говори (сол. Д. Мартынова) М. Блантер, В. Лифшиц. Летняя песенка (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) З. де Абреу. Tico-tico (оркестр) А. Бабаджанян, Е. Евтушенко. Чертово колесо (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Г. Миллер. В настроении (оркестр)

II отделение

А. Цфасман. Фокс-марш из к/ф «За витриной универмага» (оркестр) В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Услышь меня, хорошая (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Э. Бьянко. Танго «Плегария» (оркестр) В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Не тревожь, ты себя, не тревожь (сол. Д. Мартынова) Дж. Кокк. Jazznocrazy (оркестр) Б. Мокроусов, С. Смирнов. Песенка влюбленного пожарного (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Б. Мокроусов. На крылечке (сол. Д. Мартынова, Э. Колпакова) Б. Мокроусов. Куплеты Курочкина (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Из репертуара оркестра под руководством Роберта Гадена. Лукавый (оркестр) А. Эшпай. Пиковая дама (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Х-М. Люкесси. Брызги шампанского (оркестр) А. Бабаджанян, А. Горохов. Королева красоты (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев) Э. Сантеухини. Рио-Рита (оркестр)

Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями и погрузиться в атмосферу весеннего признания в любви!