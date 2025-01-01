Светлана Безродная и Вивальди-оркестр

Весенние признания в любви: Любимые мелодии прошлых лет во Дворце Белосельских-Белозерских
Новая программа «Вивальди-оркестра» под руководством народной артистки России Светланы Безродной погружает зрителей в мир музыкальных признаний. В этот вечер прозвучат песни отечественных авторов, которые стали символами любви, как в лирическом, так и в шуточном ключе.
Знакомство с легендами
В программе можно будет услышать знаменитые хиты Бориса Мокроусова, среди которых:
- «Хороши весной в саду цветочки»
- «Песенка влюбленного пожарного»
- «На крылечке»
- «Куплеты Курочкина»
Эти произведения когда-то радовали сердца многих, и теперь они вновь станут частью музыкального вечера.
Забытые мелодии и новые открытия
Не обойдется и без песен Василия Соловьева-Седого, таких как:
- «Услышь меня, хорошая»
- «Не тревожь, ты себя, не тревожь»
Также зрители смогут насладиться композицией Анатолия Лепина «Для нее любовь забава» из фильма «Девушка без адреса» и «Пиковая дама» Андрея Эшпая из спектакля «Опасный возраст».
Музыка как память
Эти мелодии, порой забытые, представляют собой частичку нашей общенациональной памяти. Они возвращают нас в атмосферу молодости наших бабушек и дедушек, а также помогают понять их идеалы и чувства. Каждая нота – это история о том, как умели любить и страдать те, кто строил и защищал нашу страну в трудные времена.
Программа концерта
Программа концерта включает в себя два отделения, полные любимых мелодий:
I отделение
- И. Дунаевский. Танец-марш из к/ф «Девушка спешит на свидание» (оркестр)
- Б. Мокроусов, С. Алымов. Хороши весной в саду цветочки (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Дж. Алекс. Мексика (оркестр)
- Э. Колмановский, П. Антокольский. Песенка шута из спектакля МХАТа «Двенадцатая ночь» (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- А. Клейри. Фатум (оркестр)
- В. Сидоров, А. Д’Актиль. Песня о неизвестном любимом (сол. Д. Мартынова)
- А. Цфасман. Лирическая румба (оркестр)
- А. Лепин, В. Лифшиц. Для нее любовь забава (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- М. Феркельман, Н. Лобковский. О любви не говори (сол. Д. Мартынова)
- М. Блантер, В. Лифшиц. Летняя песенка (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- З. де Абреу. Tico-tico (оркестр)
- А. Бабаджанян, Е. Евтушенко. Чертово колесо (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Г. Миллер. В настроении (оркестр)
II отделение
- А. Цфасман. Фокс-марш из к/ф «За витриной универмага» (оркестр)
- В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Услышь меня, хорошая (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Э. Бьянко. Танго «Плегария» (оркестр)
- В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Не тревожь, ты себя, не тревожь (сол. Д. Мартынова)
- Дж. Кокк. Jazznocrazy (оркестр)
- Б. Мокроусов, С. Смирнов. Песенка влюбленного пожарного (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Б. Мокроусов. На крылечке (сол. Д. Мартынова, Э. Колпакова)
- Б. Мокроусов. Куплеты Курочкина (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Из репертуара оркестра под руководством Роберта Гадена. Лукавый (оркестр)
- А. Эшпай. Пиковая дама (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Х-М. Люкесси. Брызги шампанского (оркестр)
- А. Бабаджанян, А. Горохов. Королева красоты (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
- Э. Сантеухини. Рио-Рита (оркестр)
Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями и погрузиться в атмосферу весеннего признания в любви!