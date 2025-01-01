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Светлана Безродная и Вивальди-оркестр
Киноафиша Светлана Безродная и Вивальди-оркестр

Светлана Безродная и Вивальди-оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Весенние признания в любви: Любимые мелодии прошлых лет во Дворце Белосельских-Белозерских

Новая программа «Вивальди-оркестра» под руководством народной артистки России Светланы Безродной погружает зрителей в мир музыкальных признаний. В этот вечер прозвучат песни отечественных авторов, которые стали символами любви, как в лирическом, так и в шуточном ключе.

Знакомство с легендами

В программе можно будет услышать знаменитые хиты Бориса Мокроусова, среди которых:

  • «Хороши весной в саду цветочки»
  • «Песенка влюбленного пожарного»
  • «На крылечке»
  • «Куплеты Курочкина»

Эти произведения когда-то радовали сердца многих, и теперь они вновь станут частью музыкального вечера.

Забытые мелодии и новые открытия

Не обойдется и без песен Василия Соловьева-Седого, таких как:

  • «Услышь меня, хорошая»
  • «Не тревожь, ты себя, не тревожь»

Также зрители смогут насладиться композицией Анатолия Лепина «Для нее любовь забава» из фильма «Девушка без адреса» и «Пиковая дама» Андрея Эшпая из спектакля «Опасный возраст».

Музыка как память

Эти мелодии, порой забытые, представляют собой частичку нашей общенациональной памяти. Они возвращают нас в атмосферу молодости наших бабушек и дедушек, а также помогают понять их идеалы и чувства. Каждая нота – это история о том, как умели любить и страдать те, кто строил и защищал нашу страну в трудные времена.

Программа концерта

Программа концерта включает в себя два отделения, полные любимых мелодий:

I отделение

  1. И. Дунаевский. Танец-марш из к/ф «Девушка спешит на свидание» (оркестр)
  2. Б. Мокроусов, С. Алымов. Хороши весной в саду цветочки (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  3. Дж. Алекс. Мексика (оркестр)
  4. Э. Колмановский, П. Антокольский. Песенка шута из спектакля МХАТа «Двенадцатая ночь» (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  5. А. Клейри. Фатум (оркестр)
  6. В. Сидоров, А. Д’Актиль. Песня о неизвестном любимом (сол. Д. Мартынова)
  7. А. Цфасман. Лирическая румба (оркестр)
  8. А. Лепин, В. Лифшиц. Для нее любовь забава (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  9. М. Феркельман, Н. Лобковский. О любви не говори (сол. Д. Мартынова)
  10. М. Блантер, В. Лифшиц. Летняя песенка (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  11. З. де Абреу. Tico-tico (оркестр)
  12. А. Бабаджанян, Е. Евтушенко. Чертово колесо (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  13. Г. Миллер. В настроении (оркестр)

II отделение

  1. А. Цфасман. Фокс-марш из к/ф «За витриной универмага» (оркестр)
  2. В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Услышь меня, хорошая (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  3. Э. Бьянко. Танго «Плегария» (оркестр)
  4. В. Соловьев-Седой, М. Исаковский. Не тревожь, ты себя, не тревожь (сол. Д. Мартынова)
  5. Дж. Кокк. Jazznocrazy (оркестр)
  6. Б. Мокроусов, С. Смирнов. Песенка влюбленного пожарного (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  7. Б. Мокроусов. На крылечке (сол. Д. Мартынова, Э. Колпакова)
  8. Б. Мокроусов. Куплеты Курочкина (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  9. Из репертуара оркестра под руководством Роберта Гадена. Лукавый (оркестр)
  10. А. Эшпай. Пиковая дама (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  11. Х-М. Люкесси. Брызги шампанского (оркестр)
  12. А. Бабаджанян, А. Горохов. Королева красоты (сол. Д. Володин/Д. Чеботарев)
  13. Э. Сантеухини. Рио-Рита (оркестр)

Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями и погрузиться в атмосферу весеннего признания в любви!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 2300 ₽

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