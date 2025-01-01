Меню
Светлана Бережная (орган) и Сергей Ролдугин (виолончель)
Светлана Бережная (орган) и Сергей Ролдугин (виолончель)

6+
О концерте/спектакле

Магия органной музыки на Мариинском фестивале

25 октября в 19:00 на сцене Мариинского театра прозвучит незабываемый концерт с участием выдающихся музыкантов — Светланы Бережной (орган) и Сергея Ролдугина (виолончель). Это событие станет частью ХIII Международного органного фестиваля «Мариинский», который ежегодно привлекает внимание любителей классической музыки.

Уникальное сотрудничество

Светлана Бережная, известная своим мастерством игры на органе, и Сергей Ролдугин, легендарный виолончелист, обещают подарить зрителям уникальное звучание. Их совместное выступление станет настоящим музыкальным событием, в котором орган и виолончель создадут исключительную гармонию.

О фестивале

Международный органный фестиваль «Мариинский» зарекомендовал себя как площадка для представления выдающихся музыкантов и уникальных произведений. Он представляет широкий спектр музыкальных стилей и направлений, от классических произведений до современных композиций.

Интересные факты

Орган — один из самых крупных и сложных музыкальных инструментов. Его звучание охватывает множество октав, поэтому органисту требуется высокая степень мастерства. Сергей Ролдугин также известен своими концертами в престижных концертных залах мира и как художественный руководитель крупных музыкальных проектов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! 

В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 2100 ₽

