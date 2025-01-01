Спекаткль по Островскому в Малом театре

Малый театр (сцена на Ордынке) радостно представляет спектакль по произведению Александра Островского и Николая Соловьева — «Светит, да не греет». Эта пьеса была впервые поставлена в стенах Малого театра в 1880 году, но с тех пор возобновлялась крайне редко.

Тематика и содержание

«Светит, да не греет» является ярким срезом общества своего времени. Многие герои пьесы находятся между двумя мирами — старым и новым, и все они жаждут любви. Главная героиня, Ренёва, вернувшаяся из-за границы, нарушает привычный уклад и сталкивается с непониманием. Эта ситуация, когда старый мир разрушен, а новый только формируется, отражает внутренние конфликты персонажей.

Создатели спектакля

Режиссёр постановки — народный артист России, лауреат премии Правительства России Владимир Бейлис, который делится своими мыслями о произведении: «Островский и Соловьев в этой пьесе показали срез общества того времени, которое они видели. Ренёва осветила тех, кто оказался рядом, но не согрела никого».

Сценография и костюмы созданы Марией Утробиной, также лауреаткой премии Правительства России. В спектакле также участвуют:

Композитор: Кузьма Бодров

Художник по свету: Евгений Виноградов

Второй режиссёр: Константин Юдаев

Ассистенты режиссёра: Владимир Егоров , Елена Емельянова

, Суфлёр: Мария Котова

Для кого спектакль

Спектакль «Светит, да не греет» будет интересен поклонникам классической драматургии и глубоких психологических исследований. Не упустите шанс окунуться в атмосферу XIX века и насладиться мастерством исполнителей!