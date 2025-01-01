Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Светит, да не греет
Билеты от 800₽
Киноафиша Светит, да не греет

Спектакль Светит, да не греет

Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спекаткль по Островскому в Малом театре

Малый театр (сцена на Ордынке) радостно представляет спектакль по произведению Александра Островского и Николая Соловьева — «Светит, да не греет». Эта пьеса была впервые поставлена в стенах Малого театра в 1880 году, но с тех пор возобновлялась крайне редко.

Тематика и содержание

«Светит, да не греет» является ярким срезом общества своего времени. Многие герои пьесы находятся между двумя мирами — старым и новым, и все они жаждут любви. Главная героиня, Ренёва, вернувшаяся из-за границы, нарушает привычный уклад и сталкивается с непониманием. Эта ситуация, когда старый мир разрушен, а новый только формируется, отражает внутренние конфликты персонажей.

Создатели спектакля

Режиссёр постановки — народный артист России, лауреат премии Правительства России Владимир Бейлис, который делится своими мыслями о произведении: «Островский и Соловьев в этой пьесе показали срез общества того времени, которое они видели. Ренёва осветила тех, кто оказался рядом, но не согрела никого».

Сценография и костюмы созданы Марией Утробиной, также лауреаткой премии Правительства России. В спектакле также участвуют:

  • Композитор: Кузьма Бодров
  • Художник по свету: Евгений Виноградов
  • Второй режиссёр: Константин Юдаев
  • Ассистенты режиссёра: Владимир Егоров, Елена Емельянова
  • Суфлёр: Мария Котова

Для кого спектакль

Спектакль «Светит, да не греет» будет интересен поклонникам классической драматургии и глубоких психологических исследований. Не упустите шанс окунуться в атмосферу XIX века и насладиться мастерством исполнителей!

Купить билет на спектакль Светит, да не греет

Помощь с билетами
Декабрь
Март
19 декабря пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
10 марта вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
26 марта четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽

Фотографии

Светит, да не греет Светит, да не греет Светит, да не греет Светит, да не греет Светит, да не греет Светит, да не греет Светит, да не греет

В ближайшие дни

Палата №6
16+
Драма
Палата №6
22 января в 19:00 Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
от 2200 ₽
Лодочник
18+
Драма
Лодочник
5 февраля в 19:00 Театр города М.
от 2900 ₽
Двое
16+
Иммерсивный
Двое
20 января в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше