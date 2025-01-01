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Света

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний концерт Светы: вернись в нулевые!

Певица Света приглашает всех на свой грандиозный летний концерт, который подарит незабываемые эмоции и вернет вас в лучшие дни танцевальной поп-музыки нулевых. Это шоу — не просто концерт, а настоящий праздник музыки, танца и ярких эмоций!

Что ждет зрителей

На протяжении 1,5 часов вы сможете насладиться любимыми хитами Светы. В репертуаре будут представлены такие популярные песни, как:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»

Вы также услышите множество других блокбастеров, которые заставят вас танцевать и петь вместе с артисткой!

Специальные эффекты и перформансы

Концерт будет сопровождаться живыми музыкантами, красочными перформансами и потрясающими спецэффектами. А также вас ждут сногсшибательные танцы от профессионального балета, которые создадут уникальную атмосферу праздника.

Когда и где

Запуск гостей и начало пре-пати шоу начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 9 ноября
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
20:00 от 1500 ₽

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