Певица Света приглашает всех на свой грандиозный летний концерт, который подарит незабываемые эмоции и вернет вас в лучшие дни танцевальной поп-музыки нулевых. Это шоу — не просто концерт, а настоящий праздник музыки, танца и ярких эмоций!
На протяжении 1,5 часов вы сможете насладиться любимыми хитами Светы. В репертуаре будут представлены такие популярные песни, как:
Вы также услышите множество других блокбастеров, которые заставят вас танцевать и петь вместе с артисткой!
Концерт будет сопровождаться живыми музыкантами, красочными перформансами и потрясающими спецэффектами. А также вас ждут сногсшибательные танцы от профессионального балета, которые создадут уникальную атмосферу праздника.
Запуск гостей и начало пре-пати шоу начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!