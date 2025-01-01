Летний концерт Светы: вернись в нулевые!

Певица Света приглашает всех на свой грандиозный летний концерт, который подарит незабываемые эмоции и вернет вас в лучшие дни танцевальной поп-музыки нулевых. Это шоу — не просто концерт, а настоящий праздник музыки, танца и ярких эмоций!

Что ждет зрителей

На протяжении 1,5 часов вы сможете насладиться любимыми хитами Светы. В репертуаре будут представлены такие популярные песни, как:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

Вы также услышите множество других блокбастеров, которые заставят вас танцевать и петь вместе с артисткой!

Специальные эффекты и перформансы

Концерт будет сопровождаться живыми музыкантами, красочными перформансами и потрясающими спецэффектами. А также вас ждут сногсшибательные танцы от профессионального балета, которые создадут уникальную атмосферу праздника.

Когда и где

Запуск гостей и начало пре-пати шоу начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!