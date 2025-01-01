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Света
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Света

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение Светы: Концерт, который нельзя пропустить

Света — известная певица, автор и композитор, чьи хиты начала 2000-х стали настоящими классиками. Песни, такие как Ты не мой, Может да, может нет, Твои глаза и Хватит, довольно, по-прежнему звучат в сердцах зрителей и вызывают ностальгию.

Звезда российской эстрады

Ее чувственный и проникновенный вокал делает Свету одной из самых запоминающихся артисток на российской сцене. Мягкость и нежность голоса позволяют каждому слушателю ощутить глубину эмоций, которые она передает через свою музыку.

Икона эпохи

Света по праву считается иконой своей эпохи и неотъемлемой частью музыкального наследия России. Ее творчество наполнено особым шармом, способным перенести нас в мир нежности, эмоций и любви.

Не упустите шанс

Концерт Светы — это уникальная возможность насладиться ее творчеством вживую. Не упустите шанс встретиться с легендой российской эстрады и погрузиться в атмосферу романтики и мелодий, которые остаются в памяти надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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