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Света. Все хиты!
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Света. Все хиты!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ностальгия 90-х с певицей СВЕТОЙ в РукиВВерх! 

27 сентября не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! В РукиВВерх! Бар Пермь выступит легенда 90-х — певица СВЕТА. Именно в этот вечер вы услышите её культовые хиты, такие как «Твои глаза», «Что мне делать сегодня», «Хватит, довольно», «Дорога в аэропорт» и многие другие.

Программа вечера

После концерта вас ждёт Дискотека 90-х с ведущим, которая создаст ту самую атмосферу того времени. Не забудьте прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы — во время концерта обслуживание будет ограничено. Обратите внимание, что акции и скидки бара в этот вечер не действуют.

Расписание и правила

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места
  • СТОЛЫ: место за столом (рекомендуем выкупить весь стол, чтобы избежать подсадки)

Бронь столов возможна по билетам на концерт до 21:00. Далее можно продолжить отдых, предварительно забронировав стол на необходимое время по телефону +7 (342) 248-56-16 или продлить в баре, при наличии свободных мест.

Важно знать

  • Вход строго 18+
  • Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт
  • Дресс-код: запрещены спортивные штаны
  • Мы можем отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения

Эта ночь обещает быть яркой и незабываемой. Не пропустите шанс насладиться вечеринкой в стиле 90-х с СВЕТОЙ!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 27 сентября
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
18:00 от 2000 ₽

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