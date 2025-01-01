Света. Все хиты!

Ностальгия 90-х с певицей СВЕТОЙ в РукиВВерх!

27 сентября не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! В РукиВВерх! Бар Пермь выступит легенда 90-х — певица СВЕТА. Именно в этот вечер вы услышите её культовые хиты, такие как «Твои глаза», «Что мне делать сегодня», «Хватит, довольно», «Дорога в аэропорт» и многие другие.

Программа вечера

После концерта вас ждёт Дискотека 90-х с ведущим, которая создаст ту самую атмосферу того времени. Не забудьте прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы — во время концерта обслуживание будет ограничено. Обратите внимание, что акции и скидки бара в этот вечер не действуют.

Расписание и правила

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места

вход без посадочного места СТОЛЫ: место за столом (рекомендуем выкупить весь стол, чтобы избежать подсадки)

Бронь столов возможна по билетам на концерт до 21:00. Далее можно продолжить отдых, предварительно забронировав стол на необходимое время по телефону +7 (342) 248-56-16 или продлить в баре, при наличии свободных мест.

Важно знать

Вход строго 18+

Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт

Дресс-код: запрещены спортивные штаны

Мы можем отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения

Эта ночь обещает быть яркой и незабываемой. Не пропустите шанс насладиться вечеринкой в стиле 90-х с СВЕТОЙ!