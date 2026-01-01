Света. Большой сольный концерт

Грандиозное сольное шоу певицы Светы

Приглашаем вас на незабываемый концерт королевы танцевальной поп-музыки нулевых — Светы! Это будет яркое шоу с любовью к музыке, где вас ждут самые любимые хиты из всех альбомов.

Вас порадуют живые исполнители и незабываемые танцевальные номера от профессионального балета. В программе звучат признанные бестселлеры, среди которых: Дорога в аэропорт , Что мне делать сегодня , Твои глаза , А может нет, а может да , Ты не мой , Хватит, довольно и множество других популярных треков!

Организация вечера

Сбор гостей начнётся за час до старта шоу. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы к вашим столикам.

Запуск гостей начнётся в 18:00, а начало шоу в 19:00. Не пропустите возможность насладиться магией музыки и танцев!