Света. Большой сольный концерт

Приглашаем вас на незабываемый концерт королевы танцевальной поп-музыки нулевых — Светы! Это будет яркое шоу с любовью к музыке, где вас ждут самые любимые хиты из всех альбомов.
Вас порадуют живые исполнители и незабываемые танцевальные номера от профессионального балета. В программе звучат признанные бестселлеры, среди которых:
Дорога в аэропорт,
Что мне делать сегодня,
Твои глаза,
А может нет, а может да,
Ты не мой,
Хватит, довольно и множество других популярных треков!
Сбор гостей начнётся за час до старта шоу. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы к вашим столикам.
Запуск гостей начнётся в 18:00, а начало шоу в 19:00. Не пропустите возможность насладиться магией музыки и танцев!