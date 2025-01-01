Света. Большой сольный концерт

Не пропустите уникальную возможность увидеть королеву танцевальной поп-музыки нулевых, певицу Свету, на её сольном концерте в Москве! Это грандиозное шоу обещает стать настоящим праздником для всех поклонников её творчества.
В программе вечера - любимые хиты со всех альбомов Светы. Живые музыканты, впечатляющие перформансы с эффектами и захватывающие танцы от профессионального балета создадут незабываемую атмосферу.
Вы услышите все ваши любимые песни, включая:
И это лишь малая часть того, что вас ждет на сцене!
Запуск гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы не пропустить начало.
Обратите внимание, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.
Приходите и погружайтесь в мир музыки и танца вместе со Светой!