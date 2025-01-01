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Света. Большой сольный концерт
Билеты от 3450₽
Киноафиша Света. Большой сольный концерт

Света. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 3450₽

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу Светы в Москве!

Не пропустите уникальную возможность увидеть королеву танцевальной поп-музыки нулевых, певицу Свету, на её сольном концерте в Москве! Это грандиозное шоу обещает стать настоящим праздником для всех поклонников её творчества.

Что вас ожидает?

В программе вечера - любимые хиты со всех альбомов Светы. Живые музыканты, впечатляющие перформансы с эффектами и захватывающие танцы от профессионального балета создадут незабываемую атмосферу.

Звучат хиты!

Вы услышите все ваши любимые песни, включая:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»

И это лишь малая часть того, что вас ждет на сцене!

Время и место

Запуск гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы не пропустить начало.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Приходите и погружайтесь в мир музыки и танца вместе со Светой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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