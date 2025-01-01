Света. Большой сольный концерт

Грандиозное шоу Светы в Москве!

Не пропустите уникальную возможность увидеть королеву танцевальной поп-музыки нулевых, певицу Свету, на её сольном концерте в Москве! Это грандиозное шоу обещает стать настоящим праздником для всех поклонников её творчества.

Что вас ожидает?

В программе вечера - любимые хиты со всех альбомов Светы. Живые музыканты, впечатляющие перформансы с эффектами и захватывающие танцы от профессионального балета создадут незабываемую атмосферу.

Звучат хиты!

Вы услышите все ваши любимые песни, включая:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

И это лишь малая часть того, что вас ждет на сцене!

Время и место

Запуск гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы не пропустить начало.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Приходите и погружайтесь в мир музыки и танца вместе со Светой!