Света. Большой сольный концерт

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с королевой танцевальной поп-музыки нулевых! Певица Света представит свою сольную программу, наполненную любимыми хитами со всех альбомов.
На протяжении 1,5 часов вы сможете насладиться живым исполнением самых известных треков, среди которых:
И это только малая часть! Ожидайте также яркие перформансы с захватывающими спецэффектами и сногсшибательные танцы от профессионального балета.
Концерт пройдет в Рязани. Запуск гостей начнется в 19:00, а само мероприятие стартует в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.
Обратите внимание: мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!