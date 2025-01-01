Света. Большой сольный концерт

Грандиозный концерт Светы в Рязани!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с королевой танцевальной поп-музыки нулевых! Певица Света представит свою сольную программу, наполненную любимыми хитами со всех альбомов.

Что вас ждет на концерте?

На протяжении 1,5 часов вы сможете насладиться живым исполнением самых известных треков, среди которых:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

И это только малая часть! Ожидайте также яркие перформансы с захватывающими спецэффектами и сногсшибательные танцы от профессионального балета.

Когда и где?

Концерт пройдет в Рязани. Запуск гостей начнется в 19:00, а само мероприятие стартует в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Обратите внимание: мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!