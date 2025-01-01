Света. Большой сольный концерт

Грандиозное шоу Светы в Уфе!

Певица Света, королева танцевальной поп-музыки нулевых, готовит для своих поклонников незабываемое сольное выступление в Уфе! Грандиозное шоу продлится 1,5 часа и подарит зрителям самые любимые хиты из всех альбомов.

Что тебя ждет на концерте?

В программе выступления:

Живые музыканты

Эффектные перформансы

Сногсшибательные танцы от профессионального балета

Ты услышишь все самые известные хиты, такие как:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

И многие другие блокбастеры!

Важно знать

Запуск гостей начнется в 19:00, а начало концерта в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Помощь в выборе стола

Если тебе нужна помощь в выборе стола, не стесняйся позвонить нам по номеру: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Обрати внимание: мероприятие предназначено для зрителей 18+