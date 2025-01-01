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Света. Большой сольный концерт
Киноафиша Света. Большой сольный концерт

Света. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу Светы в Уфе!

Певица Света, королева танцевальной поп-музыки нулевых, готовит для своих поклонников незабываемое сольное выступление в Уфе! Грандиозное шоу продлится 1,5 часа и подарит зрителям самые любимые хиты из всех альбомов.

Что тебя ждет на концерте?

В программе выступления:

  • Живые музыканты
  • Эффектные перформансы
  • Сногсшибательные танцы от профессионального балета

Ты услышишь все самые известные хиты, такие как:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»

И многие другие блокбастеры!

Важно знать

Запуск гостей начнется в 19:00, а начало концерта в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Помощь в выборе стола

Если тебе нужна помощь в выборе стола, не стесняйся позвонить нам по номеру: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Обрати внимание: мероприятие предназначено для зрителей 18+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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