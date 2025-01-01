Света. Большой сольный концерт

Певица Света, королева танцевальной поп-музыки нулевых, готовит для своих поклонников незабываемое сольное выступление в Уфе! Грандиозное шоу продлится 1,5 часа и подарит зрителям самые любимые хиты из всех альбомов.
В программе выступления:
Ты услышишь все самые известные хиты, такие как:
И многие другие блокбастеры!
Запуск гостей начнется в 19:00, а начало концерта в 20:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.
Если тебе нужна помощь в выборе стола, не стесняйся позвонить нам по номеру: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).
Обрати внимание: мероприятие предназначено для зрителей 18+