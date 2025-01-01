Света. Большой сольный концерт

Грандиозное шоу Светы в Казани!

Певица Света, королева танцевальной поп-музыки нулевых, готовит незабываемую сольную программу в Казани! Приглашаем вас на вечер, полный ярких эмоций, живых выступлений и захватывающих перформансов.

Что вас ждет на концерте?

В программе — самые любимые хиты Светы из всех альбомов. Вы услышите:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

и множество других блокбастеров!

Весь концерт будет сопровождаться живыми музыкантами, сногсшибательными танцами от балета и впечатляющими спецэффектами. Подготовьтесь к настоящему шоу на 1,5 часа!

Детали мероприятия

Дата: 18+

Время: запуск гостей с 19:00, начало концерта в 20:00.

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы у ваших столиков.

Помощь в организации

Если вам нужна помощь в выборе стола, обращайтесь по телефону: +7 (991) 779-10-97 (работаем с 12:00 до 23:00 МСК).

Не упустите возможность увидеть Свету вживую и насладиться вечеринкой, которая запомнится надолго!