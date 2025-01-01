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Света. Большой сольный концерт
Киноафиша Света. Большой сольный концерт

Света. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу Светы в Казани!

Певица Света, королева танцевальной поп-музыки нулевых, готовит незабываемую сольную программу в Казани! Приглашаем вас на вечер, полный ярких эмоций, живых выступлений и захватывающих перформансов.

Что вас ждет на концерте?

В программе — самые любимые хиты Светы из всех альбомов. Вы услышите:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»
  • и множество других блокбастеров!

Весь концерт будет сопровождаться живыми музыкантами, сногсшибательными танцами от балета и впечатляющими спецэффектами. Подготовьтесь к настоящему шоу на 1,5 часа!

Детали мероприятия

Дата: 18+

Время: запуск гостей с 19:00, начало концерта в 20:00.

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы у ваших столиков.

Помощь в организации

Если вам нужна помощь в выборе стола, обращайтесь по телефону: +7 (991) 779-10-97 (работаем с 12:00 до 23:00 МСК).

Не упустите возможность увидеть Свету вживую и насладиться вечеринкой, которая запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 12 октября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
20:00 от 3000 ₽

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