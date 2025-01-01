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Света. Большой летний концерт
Киноафиша Света. Большой летний концерт

Света. Большой летний концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Света с летним концертом в Петербурге!

Певица Света приглашает вас на незабываемый летний концерт в Санкт-Петербурге! Живое выступление королевы танцевальной поп-музыки нулевых обещает подарить вам около 1,5 часов яркого шоу, полного любимых хитов и захватывающих перформансов.

Программа вечера

На концерте вы услышите все ваши любимые песни, включая:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»

И это лишь небольшая часть того, что вас ждет! Сопровождение живых музыкантов и сногсшибательные танцы от балета сделают это шоу поистине незабываемым.

Время и место проведения

Запуск гостей и начало пре-пати шоу начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и насладиться выступлениями топовых диджеев северной столицы, которые разогреют зал перед выходом Светы.

Концерт пройдет на открытой площадке, расположенной прямо на берегу Финского залива. Учитывайте это при планировании своего визита и не забудьте взять с собой теплую одежду и зонтики!

Информация о билетах

  • Танцпол — вход со стороны метро Зенит
  • VIP-танцпол — VIP-танцпол у Финского залива с шатром. Вход со стороны метро Зенит
  • Фан-зона — ближайшая зона к сцене, места для настоящих фанатов. Вход со стороны Зенит-Арены

Контакты для справок

Если вам нужна помощь в выборе мест, звоните нам по телефону: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Обратите внимание: мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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