Света. Большой летний концерт

Света с летним концертом в Петербурге!

Певица Света приглашает вас на незабываемый летний концерт в Санкт-Петербурге! Живое выступление королевы танцевальной поп-музыки нулевых обещает подарить вам около 1,5 часов яркого шоу, полного любимых хитов и захватывающих перформансов.

Программа вечера

На концерте вы услышите все ваши любимые песни, включая:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

И это лишь небольшая часть того, что вас ждет! Сопровождение живых музыкантов и сногсшибательные танцы от балета сделают это шоу поистине незабываемым.

Время и место проведения

Запуск гостей и начало пре-пати шоу начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и насладиться выступлениями топовых диджеев северной столицы, которые разогреют зал перед выходом Светы.

Концерт пройдет на открытой площадке, расположенной прямо на берегу Финского залива. Учитывайте это при планировании своего визита и не забудьте взять с собой теплую одежду и зонтики!

Информация о билетах

Танцпол — вход со стороны метро Зенит

— вход со стороны метро Зенит VIP-танцпол — VIP-танцпол у Финского залива с шатром. Вход со стороны метро Зенит

— VIP-танцпол у Финского залива с шатром. Вход со стороны метро Зенит Фан-зона — ближайшая зона к сцене, места для настоящих фанатов. Вход со стороны Зенит-Арены

Контакты для справок

Если вам нужна помощь в выборе мест, звоните нам по телефону: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Обратите внимание: мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.