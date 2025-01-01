Света. Большой концерт

Не пропустите сольный концерт Светы в концертном зале «Космонавт»! Это событие обещает быть незабываемым и наполненным атмосферой теплоты и позитива.
Большая программа длительностью 1,5 часа включает море любимых песен и сюрпризов. В репертуаре певицы — все её главные хиты, такие как:
Кроме того, зрителей ждут тематические перфомансы, которые добавят ярких красок в концертное представление.
На концерте предусмотрен огромный танцпол на 1500 человек! Для тех, кто предпочитает комфорт, доступна VIP-зона со столами и мягкими диванами, а также VIP-танцпол с отдельным баром и шикарным видом на сцену.
Запуск гостей — с 19:00, а начало концерта — в 20:00. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.
Приходите и насладитесь этим ярким событием вместе с любимой артисткой!