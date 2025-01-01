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Света. Большой концерт
Киноафиша Света. Большой концерт

Света. Большой концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт певицы «Света» в концертном зале «Космонавт»

Не пропустите сольный концерт Светы в концертном зале «Космонавт»! Это событие обещает быть незабываемым и наполненным атмосферой теплоты и позитива.

Что вас ждёт

Большая программа длительностью 1,5 часа включает море любимых песен и сюрпризов. В репертуаре певицы — все её главные хиты, такие как:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»

Кроме того, зрителей ждут тематические перфомансы, которые добавят ярких красок в концертное представление.

Удобства для гостей

На концерте предусмотрен огромный танцпол на 1500 человек! Для тех, кто предпочитает комфорт, доступна VIP-зона со столами и мягкими диванами, а также VIP-танцпол с отдельным баром и шикарным видом на сцену.

Обратите внимание

Запуск гостей — с 19:00, а начало концерта — в 20:00. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Приходите и насладитесь этим ярким событием вместе с любимой артисткой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
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